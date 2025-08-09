طريقة عمل الدقوس البارد، سلطة عربية لذيذة تقدم مع المشويات

طريقة عمل الدقوس البارد، الدقوس من السلطات العربية الشهيرة التى لها شعبية كبيرة فى دول الخليج وهى عبارة عن طماطم مفرومة بتتبيلة شهية.

وطريقة عمل الدقوس البارد، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة وتقدم بجانب الأرز البسمتى والمشويات والكبدة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الدقوس البارد.

مكونات عمل الدقوس البارد:-

2 حبة طماطم كبيرة ناضجة

1 فص ثوم مهروس

2 ملعقة كبيرة كاتشب

1 ملعقة كبيرة معجون طماطم

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1 ملعقة صغيرة خل أبيض

½ ملعقة صغيرة شطة

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة ملح

½ كوب ماء بارد

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة عمل الدقوس البارد:-

اغسلي الطماطم وقطعيها مكعبات صغيرة، ثم ضعيها في الخلاط.

أضيفي الثوم، الكاتشب، معجون الطماطم، عصير الليمون، الخل، الشطة (إن رغبتى)، الملح، والفلفل الأسود.

أضيفي الماء البارد واخلطي المكونات حتى تصبح ناعمة ومتجانسة.

أضيفي زيت الزيتون وقلبي بملعقة، ثم اسكبي الدقوس في وعاء نظيف.

ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل حتى يبرد جيدا، وقدميه مع الكبسة، المندي، أو المشاوي.

فوائد الطماطم

والطماطم من الخضروات الشهيرة التى لها شعبية كبيرة على مستوى العالم، ولها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، ومن فوائد الطماطم:-

تحتوي الطماطم على مادة الليكوبين، وهي من أقوى مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويحافظ على شباب الخلايا.

تناول الطماطم بانتظام يساعد على تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم، ومنع تراكم الدهون في الشرايين، وتحسين تدفق الدم، مما يقي من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الطماطم تحتوي على اللوتين والزياكسانثين، وهما مركبان مهمان لحماية شبكية العين من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

تساعد مضادات الأكسدة في الطماطم على حماية البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة المرونة.

الطماطم يمكن استخدامها في أقنعة طبيعية لتفتيح البشرة وتقليل حب الشباب.

الطماطم قليلة السعرات الحرارية وغنية بالألياف، مما يمنح الإحساس بالشبع لفترة أطول، ويساعد في تنظيم الشهية، كما أن محتواها المائي العالي يساعد على ترطيب الجسم.

الألياف الموجودة في الطماطم تساهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

بفضل مادة الليكوبين ومضادات الأكسدة الأخرى، تشير الدراسات إلى أن تناول الطماطم قد يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خاصة سرطان البروستاتا والمعدة والرئة.

البوتاسيوم الموجود في الطماطم يساعد على توسيع الأوعية الدموية، وتقليل تأثير الصوديوم في الجسم، مما يساهم في خفض ضغط الدم المرتفع.

الطماطم تحتوي على حمض الفوليك، وهو عنصر مهم لنمو الجنين ومنع العيوب الخلقية في الأنبوب العصبي.

للحصول على أكبر قدر من فوائد مادة الليكوبين، يفضل تناول الطماطم المطهية قليلا مع القليل من زيت الزيتون، حيث يساعد الدهون الصحية على امتصاص هذه المادة بشكل أفضل.

