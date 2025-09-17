الأربعاء 17 سبتمبر 2025
محافظات

"الحقونا مفيش أطباء”، أول رد رسمي من مستشفى بنها التعليمي على فيديو الاستغاثة

مستشفى بنها التعليمي،
مستشفى بنها التعليمي، فيتو

أصدرت إدارة مستشفى بنها التعليمي بيانًا نفت فيه اتهامات، غياب الأطباء عن استقبال فتاة حالتها حرجة سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع.

القليوبية: توزيع شنط مدرسية على 200 طالب من الأسر الأولى بالرعاية

ضبط المتهم بقتل زوجته بسبب مصروف البيت في القليوبية

 

مستشفى بنها التعليمي ينفي اتهامات غياب الأطباء 

كان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لأحد المواطنين يستغيث من داخل مستشفى بنها التعليمي بمحافظة القليوبية “الحقونا مفيش أطبا ”، بدعوى غياب الأطباء عن استقبال ابنته التي سقطت من شرفة منزلها بالطابق الرابع، ما أدى إلى إصابتها بإصابات خطيرة، مشيرًا إلى أنها ظلت أكثر من ساعة دون تلقي الرعاية الطبية اللازمة.

الفيديو أثار موجة من الجدل والغضب بين رواد مواقع التواصل، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل في الواقعة ومحاسبة المقصرين إن وُجدوا.

وأكد بيان مستشفى بنها التعليمي أن الفتاة فور وصولها جرى استقبالها بشكل فوري وإجراء سلسلة من الفحوص الطبية والأشعات اللازمة، شملت أشعة مقطعية على المخ والصدر، وأشعات على البطن والحوض والفقرات من العنق وحتى العجز، إلى جانب فحوص على عظام الجسم بالكامل.
وأضاف البيان أن الفتاة تبين إصابتها بكسر في بعض الفقرات العنقية والقطنية، إضافة إلى كسر في الكاحل والقدم، وتم تركيب الجبائر اللازمة وإجراء التحاليل الطبية، ثم حُجزت في وحدة العناية المركزة بمبنى الجراحة تحت متابعة طبية دقيقة.

وأكدت إدارة المستشفى أنها تقدم خدماتها الصحية للمواطنين على مدار الساعة، وأن الأطقم الطبية تبذل قصارى جهدها لتوفير الرعاية اللازمة لجميع المرضى دون تقصير.

