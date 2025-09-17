رئيس جامعة بنها يشهد ختام المهرجان الرياضي لجامعات الدلتا والقاهرة الكبرى

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، والذي نظمته الإدارة العامة لرعاية الشباب بمجمع ملاعب الجامعة بكفر سعد.

رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى

جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور وليد طلعت القائم بعمل عميد كلية العلاج الطبيعي، والدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هانى زكريا المشرف على الملاعب.

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوي، الطلاب الفائزين في المهرجان، مشيدًا بمستواهم الرياضي وأدائهم المتميز، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات.

وأضاف الجيزاوي أن المهرجان يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وخصوصًا في المجال الرياضي مما يُساهم بشكل إيجابي في تكوين شخصية الطالب، وتأهيله بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى أنّ المشاركة بمثل هذه المهرجانات تُساعد على غرس قيم المنافسة الشريفة، وتحقيق التواصل والاندماج بين طلاب الجامعات.

من جانبها وجَّهت الدكتورة جيهان عبد الهادى التحية والتقدير لجهود القائمين على المهرجان الرياضى الثالث لجامعات الدلتا واقليم القاهرة الكبرى، كما وجهت التهنئة لجميع الطلاب المشاركين في الأنشطة الرياضية، مؤكدًة على فخرها واعتزازها بإنجازاتهم وتفوقهم الرياضي، وحثتهم على الاستمرار في التميز والتفوق رياضيًّا ودراسيًّا.

وفي نهاية الحفل كرم رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين بجوائز المهرجان، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة المهرجان الرياضي الثالث لجامعات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى.

يذكر أن المهرجان شارك فيه 6 جامعات وهم: القاهرة، وحلوان، والزقازيق، ودمياط، والمنصورة الجديدة، وبنها.

