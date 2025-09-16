الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
جامعة بنها تفتتح فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمشروعات التخرج

افتتحت الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات البرنامج التدريبي الأول لمشروعات التخرج 2025، والذي ينظمه مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة بمجمع الكليات ببنها ويستمر حتى 18 سبتمبر الجارى، بحضور الدكتور أيمن سمير المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة.

حاضر فى البرنامج التدريبي الدكتور محمود زين العابدين رئيس قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رباب يسرى مدير أول قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة داليا مصطفي مدير أول قطاع ريادة الأعمال بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت الدكتورة جيهان عبد الهادي أن التدريب يأتي في إطار خطة الجامعة لدعم طلابها في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضحت نائب رئيس جامعة بنها، أن البرنامج يستهدف طلاب السنوات النهائية (الرابعة والخامسة) للعام الأكاديمي 2025/ 2026، حيث يتناول موضوع إعداد خطة عمل (Business Plan) بهدف تزويد الطلاب بالمهارات العملية لتحويل مشروعات التخرج إلى مشروعات ريادية قابلة للتنفيذ.

من جانبه، قال الدكتور أيمن سمير أن البرنامج التدريبي تناول عدد من المحاور الأساسية تضمنت: مقدمة حول خطة العمل وأهميتها والفرق بينها وبين نموذج العمل التجاري، وتحديد الرؤية والرسالة والأهداف الاستراتيجية للمشروع، والخطة التسويقية ودراسة السوق، والمزيج التسويقي، وتحليل المنافسين، والخطة المالية، وإعداد المسودة النهائية لخطة المشروع.

وأشار المدير التنفيذي لمركز الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بالجامعة، إلى إن هذا التدريب يمثل خطوة عملية مهمة لمساعدة الطلاب على تحويل أفكار مشروعات التخرج من مجرد دراسات أكاديمية إلى مشروعات ريادية قابلة للتطبيق والتنفيذ في سوق العمل، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب ودعم جهود الدولة في إيجاد حلول ابتكارية للتحديات المجتمعية والتنموية.

