عقد فضيلة الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الإدارات التعليمية لمراجعة الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

حضر الاجتماع الدكتور محمد فخري مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وليد عبد ربه مدير التعليم الابتدائي، أمجد هزاع مدير رياض الأطفال، أسماء طبل مدير العلاقات العامة والإعلام.

وخلال اللقاء، جرى استعراض أبرز المستجدات التعليمية وخطط العمل المقبلة، مع التأكيد على تكامل الجهود لتحقيق أعلى معايير الجودة في التعليم الأزهري.

وأكد رئيس المنطقة على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة ورفع مستوى الانضباط داخل المعاهد، مع إيلاء اهتمام خاص بمرحلتي رياض الأطفال والابتدائي، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وانتهى الاجتماع إلى وضع آليات لتعزيز التواصل بين الإدارات ودعم المبادرات التي توفر بيئة تعليمية متميزة تليق بمكانة الأزهر الشريف.



