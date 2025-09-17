اليوم، تشييع جثمان اللواء خالد العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام

تُشيَّع عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، جنازة اللواء خالد العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام والعلاقات، ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للأمن والحراسات، وذلك من مسقط رأسه بعزبة الشيخ علي العزازي بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

قامة وطنية قضت مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن

ويُقام العزاء في ذات اليوم بمسقط رأسه، بمشاركة واسعة من الأهل والأقارب وأبناء الشرقية، فضلًا عن زملائه ومحبيه من مختلف المؤسسات، لتوديع قامة وطنية قضت مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن قبل أن يرحل مساء أمس الثلاثاء.

دوره المحوري في إدارة الملفات الأمنية واللوجستية

يُعد الراحل أحد القيادات البارزة التي تركت بصمة مؤثرة داخل هيئة قناة السويس، حيث تميز بإسهاماته الواضحة في تطوير منظومة الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب دوره المحوري في إدارة الملفات الأمنية واللوجستية من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة قناة السويس للأمن والحراسات، التي كان لها إسهام بارز في تأمين المنشآت والمواقع الحيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.