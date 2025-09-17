الأربعاء 17 سبتمبر 2025
اليوم، تشييع جثمان اللواء خالد العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام

وفاة اللواء خالد
وفاة اللواء خالد العزازي، فيتو

تُشيَّع عقب صلاة الظهر اليوم الأربعاء، جنازة اللواء خالد العزازي مستشار رئيس هيئة قناة السويس للإعلام والعلاقات، ورئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للأمن والحراسات، وذلك من مسقط رأسه بعزبة الشيخ علي العزازي بمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية.

إيرادات 11,6 مليار جنيه، مجلس إدارة اقتصادية قناة السويس يعتمد الحساب الختامي للعام المالي الماضي

قامة وطنية قضت مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن

ويُقام العزاء في ذات اليوم بمسقط رأسه، بمشاركة واسعة من الأهل والأقارب وأبناء الشرقية، فضلًا عن زملائه ومحبيه من مختلف المؤسسات، لتوديع قامة وطنية قضت مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن قبل أن يرحل مساء أمس الثلاثاء.

دوره المحوري في إدارة الملفات الأمنية واللوجستية

يُعد الراحل أحد القيادات البارزة التي تركت بصمة مؤثرة داخل هيئة قناة السويس، حيث تميز بإسهاماته الواضحة في تطوير منظومة الإعلام والعلاقات العامة، إلى جانب دوره المحوري في إدارة الملفات الأمنية واللوجستية من خلال رئاسته لمجلس إدارة شركة قناة السويس للأمن والحراسات، التي كان لها إسهام بارز في تأمين المنشآت والمواقع الحيوية.

