سياسة

أستاذ قانون دستوري يحسم جدل تضارب مواعيد انتخابات مجلس النواب

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

مع اقتراب مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، دون الإعلان الرسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات، تداول البعض منشورات عن مواعيد غير رسمية لإجراء الانتخابات وتداول آخرون أنباء عن تأجيل الانتخابات المقبلة، الأمر الذي دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلي إصدار بيان رسمي تنفي فيه ما يتردد بشأن تأجيل الانتخابات.

ضوابط مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة

وترصد فيتو ضوابط مواعيد إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة والتوضيح القانونى لمواعيد الانتخابات كالتالي:

نص المادة ١٠٦ من الدستور

 

وتنص المادة 106 من الدستور على أن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ولا يجوز مدها، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

 

الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، قال إن ما يتردد بشأن مواعيد إجراءات انتخابات مجلس النواب، بعيدا عن البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات، هو أمر غير صحيح تماما.

 

المواعيد الخاصة بالانتخابات

وأكد فوزي في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن المواعيد الخاصة بالانتخابات خاصة الموعد الوارد في المادة ١٠٦ من الدستور، هو موعد تنظيمي، بمعنى أنه موعد استرشادي، ما يعنى جواز تجاوزه وعدم الالتزام به.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن الموعد الذي لا يجوز تجاوزه هو الموعد المرتبط بالنظام العام والذى يكون مقترنا بجزاء يترتب على مخالفته، متابعا، على سبيل المثال: نص الدستور بشأن بطلان قرارات مجلس إذا جاءت عبر اجتماع عقد بعيدا عن مقر المجلس بمدينة القاهرة، حيث يوجد هنا جزاء واضح في هذه الحالة المرتبطة بالنظام العام.

إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما


وأضاف، بالنسبة لنص الدستور في المادة ١٠٦ بشأن إجراء الانتخابات خلال السنتين يوما، فلا يجوز النظر إليه بمنظور ضيق، نظرا لأن المقصود من ذلك النص هو عملية ذهاب الناخبين المقيد أسماؤهم بقاعدة الانتخابات إلى لجان الاقتراع للتصويت.
 

إجراءات التقديم والطعون


وتابع، ما عدا ذلك من إجراءات فهى إجراءات ليست مخاطبة بذلك النص، مثل إجراءات التقديم والطعون وفترة الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

واختتم فوزي، وأرى في النهاية أن العملية الانتخابية برمتها تحتاج مدة أطول من فترة الستين يوما، وبالتالي يمكن بدء إجراءاتها قبل تلك المدة.

 

ودعا إلى بدء إجراءات الانتخابات في شهر أكتوبر المقبل حتى يكون هناك فرصة أكبر أمام الهيئة الوطنية للانتخابات لإتمام عملية الانتخابات.

