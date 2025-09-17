سقوط عدة قذائف مدفعية قرب محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا والوكالة الدولية تعلق

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، إن فريقها بـمحطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا أفاد بسماع دوي قصف قريب من موقع المحطة، ورصد تصاعد دخان أسود من ثلاثة مواقع مجاورة.

سماع دوي قصف بالقرب من محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا

وأكدت أن الفريق أبلغ بأن عدة قذائف مدفعية سقطت في منطقة خارج محيط موقع المحطة، على بُعد نحو 400 متر من منشأة تخزين وقود الديزل الواقعة خارج الموقع.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي: "رغم عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمعدات، فإن الحادثة تؤكد مجددًا المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة والأمن النوويين".

ترامب: خبرتي تمنحني القدرة على إنهاء الصراعات

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيعمل على إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من وقف سبع حروب أخرى.

وأوضح ترامب أن خبرته في التعامل مع الملفات الدولية تجعل لديه القدرة على وقف النزاع الأوكراني – الروسي، مشيرًا إلى أنه سبق وأوقف صراعات مشابهة في مناطق مختلفة من العالم.

