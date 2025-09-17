الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سقوط عدة قذائف مدفعية قرب محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا والوكالة الدولية تعلق

محطة زابوروجيا النووية
محطة زابوروجيا النووية الأوكرانية، فيتو

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء، إن فريقها بـمحطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا أفاد بسماع دوي قصف قريب من موقع المحطة، ورصد تصاعد دخان أسود من ثلاثة مواقع مجاورة.

 

سماع دوي قصف بالقرب من محطة زابوروجيا النووية بأوكرانيا 

وأكدت أن الفريق أبلغ بأن عدة قذائف مدفعية سقطت في منطقة خارج محيط موقع المحطة، على بُعد نحو 400 متر من منشأة تخزين وقود الديزل الواقعة خارج الموقع.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل جروسي: "رغم عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار بالمعدات، فإن الحادثة تؤكد مجددًا المخاطر المستمرة التي تهدد السلامة والأمن النوويين".

 

ترامب: خبرتي تمنحني القدرة على إنهاء الصراعات

وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيعمل على إنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا، مؤكدًا أنه تمكن خلال الأشهر الثمانية الماضية من وقف سبع حروب أخرى.

 

وأوضح ترامب أن خبرته في التعامل مع الملفات الدولية تجعل لديه القدرة على وقف النزاع الأوكراني – الروسي، مشيرًا إلى أنه سبق وأوقف صراعات مشابهة في مناطق مختلفة من العالم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة زابوروجيا النووية زابوروجيا أوكرانيا محطة زابوروجيا

مواد متعلقة

رويترز: إدارة ترامب تقر أول حزمة مساعدات أسلحة لـ أوكرانيا بتمويل الحلفاء

ترامب: أوقفت 7 حروب خلال الأشهر الماضية وسأعمل على إيقاف حرب أوكرانيا

الأكثر قراءة

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

يوفنتوس يخطف تعادلا مثيرا من بروسيا دورتموند 4/4 في دوري أبطال أوروبا (صور)

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

دوري أبطال أوروبا، توتنهام يتقدم 1-0 أمام فياريال بالشوط الأول

مدبولي: زيادة أسعار الوقود في أكتوبر هي الأخيرة.. وآلية جديدة للتسعير

أستاذ قانون دستوري يحسم جدل تضارب مواعيد انتخابات مجلس النواب

أنت بتضر بلدك، ترامب يوبخ صحفيا أستراليا سأله كيف يمارس أنشطة تجارية وهو رئيس (فيديو)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 17 – 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

إنما نطعمكم لوجه الله، محمد سيد طنطاوي يوضح شدة إخلاص المؤمنين في عملهم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads