بتخفيضات 30%، رئيس حي غرب المنصورة يتابع المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية

تابع محمد أميـــن الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة مع إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، أعمال المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف ومدى إلتزام العارضين بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

رئيس حى غرب المنصورة يتابع المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية، ومعرض أهلا مدارس

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن متابعة مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

أسعار مخفضة تصل إلى 30%،

كما تم متابعة معرض "أهلًا مدارس" المُقام بداخل المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بجوار الأمن المركزى، والذى يهدف إلى توفير كافة المستلزمات الدراسية للتلاميذ والطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.