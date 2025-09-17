الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بتخفيضات 30%، رئيس حي غرب المنصورة يتابع المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية

تابع  محمد أميـــن الدمرداش، رئيس حى غرب المنصورة مع إلهام نافع مدير التنمية الاقتصادية والاستثمار، أعمال المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف ومدى إلتزام العارضين  بتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بشأن متابعة مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

 

كما تم متابعة معرض "أهلًا مدارس" المُقام بداخل المعرض الدائم لبيع السلع الغذائية المتواجد بشارع عبد السلام عارف بجوار الأمن المركزى، والذى يهدف إلى توفير كافة المستلزمات الدراسية للتلاميذ والطلاب بأسعار مخفضة تصل إلى 30%، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

