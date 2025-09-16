أخبار الفن اليوم.. وفاة النجم روبروت ريدفورد.. وائل جسار يكشف أسرارا جديدة حول صراع راغب علامة وفضل شاكر

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم الآتي:

أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفنانة المتميزة منة شلبي لتكريمها في دورته الثامنة المقرر إقامتها خلال الفترة (16 – 24 أكتوبر 2025) بمنحها جائزة الإنجاز الإبداعي.

وتُمنح هذه الجائزة سنويًا للسينمائيين الذين تركت أعمالهم الفنية بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

علق المنتج جمال العدل على تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن مراجعة ضريبة الملاهي المفروضة على المسرح والسينما ودعم صناعة الفنون.

وقال جمال العدل في تصريح خاص لـ"فيتو": إن اجتماع صناع السينما مع وزير الثقافة، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لضبط الدراما، تناول جميع المشكلات التي تواجههم، ومن ضمنها ضرائب الدمغة والقيمة المضافة والملاهي، مضيفًا: "الأخيرة لها علاقة بقطاع الثقافة أكثر، ونتمنى على قد ما يقدروا يخففوا عنا".

نعي مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، النجم العالمي الراحل ريبورت ريدفورد الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

وقال مهرجان القاهرة السينمائي في بيانا له: “ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى رحيل النجم العالمي الكبير روبرت ريدفورد، أحد أبرز رموز السينما الأمريكية والعالمية، وصاحب البصمة المؤثرة في تاريخ الفن السابع سواء كممثل أو كمخرج أو كمنتج”.

أعلنت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ ، عن فتح منزل الفنان الراحل من جديد لاستقبال زيارات الجمهور

وأكدت الأسرة، أن منزل العنديب عبد الحليم حافظ مفتوح لاستقبال زيارات الجمهور طوال الأسبوع عدا الأربعاء والجمعة

أكد النجم اللبناني وائل جسار، أنه يرحب بفكرة أن يكون وسيطا لحل الأزمة بين النجمين راغب علامة وفضل شاكر، بعد حرب التصريحات بينهما الأخيرة

,قال الفنان وائل جسار في تصريح خاص لـ”فيتو”، إنه يتمنى أن يكون وسيطا لحل الأزمة بين النجمين فضل شاكر وراغب علامة، مؤكدًا أن الخلاف لم يكن مباشرًا بينهما، وإنما تأجج بسبب ما وصفه بـ”الجيش الإلكتروني” والحملات على مواقع التواصل.

أعلنت الـ CNN وفاة النجم العالمي والمخرج روبروت ريدفورد عن 89 عاما

وقالت الـ CNN إن أسرة النجم العالمي الراحل أعلنت أنه توفي اليوم في منزله في جبال ولاي توتا.



تحدث المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي عن انطلاقة ورحلة المهرجان، مشيرا إلى أن الهدف كان في البداية هو وضع الجونة على خريطة المهرجانات العالمية.

وأضاف "ساويرس" خلال المؤتمر الصحفي الخاص بكشف تفاصيل الدورة الثامنة لمهرجان الجونة: "لم نكن نتوقع أن يصل المهرجان للعالمية بهذه السرعة، كان هدفا وتحقق.. في مهرجانات قديمة جدا بتتراجع زي مهرجان كان وذلك نتيجة بعض التدخلات السياسية.. أيضا معاملة ضيوف مهرجان كان ليست جيدة مما سبب حالة من العزوف عن هذه المهرجانات، على عكس ما عندنا تماما، فمعاملتنا للضيوف أفضل بكثير".

عبرت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة السينمائي عن سعادتها بمرور سبع سنوات على تأسيس المهرجان، قائلة: "مازلت أقول إنه مهرجان عالمي منذ إنشائه".

وأضافت يسرا خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل: " فرحتي غير عادية بالاحتفاء بالمخرج الكبير يوسف شاهين، علشان هنسترجع ذكريات كتير وحاجات حلوة عشناها"

أكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي أنه ينتظر فترة المهرجان كل عام ليس فقط لأن المهرجان يدعم السينما ويروج لها، لكن أيضا لشعوره بالفرح عند مشاهدة شباب مصري لديه طموح حقيقي في عالم السينما.

وأضاف "ساويرس" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي: "جيلنا محظوظ إنه شاف يوسف شاهين وعمر الشريف على الحقيقة.. اللي شاف الناس دي غير اللي سمع عنها ولم يشاهدها.. دائما بقول أنا بحب السينما مش بنام بالليل غير لما أشوف فيلمين".

