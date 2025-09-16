الأربعاء 17 سبتمبر 2025
بشرى سارة، أمين مجلس الجامعات التكنولوجية يعلن قبول طلاب هذه المدارس

مؤتمر وزير التعليم
مؤتمر وزير التعليم العالي اليوم

أعلن الدكتور أحمد الجيوشي أمين مجلس الجامعات التكنولوجية عن بشرى سارة بشأن قبول طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالجامعات التكنولوجية.

وأكد الجيوشي خلال مؤتمر صحفي لوزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، عقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة على هامش افتتاح الاكاديمية الدولية للعمارة والعمران أنه سيتم فتح باب القبول المباشر لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية لتوزيع الطلاب على الجامعات التكنولوجيا.

وأوضح الجيوشى أن هذا القرار يستوعب ثلثي طلاب المدارس التكنولوجية، وان وزارة التعليم العالي ستسعى لأن يكون التقديم الخاص بهم إلكترونيا للتحكم في نسب توزيعهم على الجامعات التكنولوجية.

وأشار إلى أنه يجري الآن إعداد الإجراءات وتصميم استمارة التقدم المباشر أونلاين مركزيا وليس للجامعة لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس وي للقبول في الجامعات التكنولوجية لمن لم يلتحق بها من خلال مكتب التنسيق وبواقع 5% من الأعداد المخطط قبولها لكل جامعة لهذا العام وحسب الرغبة والمجموع.

