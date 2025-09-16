وزير خارجية الاحتلال: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية.. وندرس خيارات للرد

أفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، أكد رفض حكومته القاطع لفكرة قيام دولة فلسطينية، معتبرًا أن هذا الطرح لا ينسجم مع ما وصفه بـ"المصالح العليا لإسرائيل".

دراسة خيارات الرد على التطورات الأخيرة

وأوضح الوزير أن الحكومة الإسرائيلية بصدد دراسة عدة خيارات للرد على التطورات الأخيرة، سواء الميدانية أو السياسية، دون الإفصاح عن طبيعة هذه الخطوات أو توقيتها، مكتفيًا بالقول إن "الرد سيكون متناسبًا مع حجم التحديات".

خلفيات الموقف الإسرائيلي

يأتي هذا الموقف في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لإحياء مسار الحل السياسي، خاصة بعد تصاعد العمليات العسكرية في غزة ولبنان واليمن، حيث تطالب عدة أطراف بوقف إطلاق النار وتهيئة بيئة مناسبة لاستئناف المفاوضات.

إلا أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، لا تزال تتبنى خطًا متشددًا، إذ تربط أي تسوية سياسية بـــ تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس وضمانات أمنية مشددة على الحدود.

معارضة مستمرة لحل الدولتين

ويعكس هذا التصريح استمرار النهج الإسرائيلي في رفض حل الدولتين، وهو الحل الذي تطرحه الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدة عواصم أوروبية كخيار وحيد لتحقيق السلام المستدام.

لكن تل أبيب ترى في هذا الطرح تهديدًا وجوديًا، وتفضل بدائل أمنية وعسكرية على أي مسار سياسي يؤدي إلى دولة فلسطينية ذات سيادة.

