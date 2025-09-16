نجيب ساويرس: الإنسانية "متبهدلة" حاليا.. ومبسوط لترديد فناني العالم "فلسطين حرة" (فيديو)

أكد المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي أنه ينتظر فترة المهرجان كل عام ليس فقط لأن المهرجان يدعم السينما ويروج لها، لكن أيضا لشعوره بالفرح عند مشاهدة شباب مصري لديه طموح حقيقي في عالم السينما.

المهندس نجيب ساويرس

وأضاف "ساويرس" خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لمهرجان الجونة السينمائي: "جيلنا محظوظ إنه شاف يوسف شاهين وعمر الشريف على الحقيقة.. اللي شاف الناس دي غير اللي سمع عنها ولم يشاهدها.. دائما بقول أنا بحب السينما مش بنام بالليل غير لما أشوف فيلمين".

وتابع: "الحمد الله أنه ربنا وفقنا لشعار المهرجان "سينما من أجل الإنسانية" لأنه دلوقتي الإنسانية متبهدلة.. مبسوط كمان إن كل فناني العالم بيقولوا فلسطين حرة في كل المهرجانات العالمية".

الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي

كان مهرجان الجونة السينمائي قد أعلن في وقت سابق عن اختيار الفيلم الروائي المصري "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة للمهرجان والتي ستعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الاختيار ليشكّل انطلاقة قوية ومؤثرة للرحلة السينمائية لهذا العام، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في الدورة الأخيرة من مهرجان ترايبيكا السينمائي 2025، حيث حصد ثلاث جوائز رفيعة: أفضل فيلم روائي دولي، أفضل سيناريو دولي، وجائزة نورا إيفرون لأفضل مخرجة والتي نالتها جوهر.

كما تم اختيار الفيلم مؤخرا ليمثل مصر في مسابقة الأوسكار لأفضل فيلم دولي (غير ناطق بالإنجليزية).

فيلم عيد ميلاد سعيد

الفيلم من تأليف مشترك بين سارة جوهر ومحمد دياب (مخرج فيلمي 678 واشتباك)، كما شارك دياب في إنتاج الفيلم إلى جانب أحمد الدسوقي، وأحمد عباس، وأحمد بدوي، وداتاري ترنر، والممثل والمنتج الأميركي جيمي فوكس.

ويضم الفيلم في بطولته نيللي كريم وحنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.

ويروي فيلم "عيد ميلاد سعيد" قصة توحة، الطفلة التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع نيللي، ابنة أصحاب المنزل. ورغم أن توحه لم تعرف يومًا متعة الاحتفال بعيد ميلادها، فإنها تسعى لإعداد احتفال استثنائي لنيللي، بينما تخفي في داخلها أمنية خفية بأن تختبر هي الأخرى معنى الفرح.

سيعرض الفيلم بحضور مخرجته سارة جوهر، والكاتب والمنتج التنفيذي محمد دياب، بجانب أبطال الفيلم ومنتجيه.

