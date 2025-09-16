أسرة عبد الحليم حافظ تعلن فنح منزله من جديد لاستقبال زيارات الجمهور

أعلنت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ ، عن فتح منزل الفنان الراحل من جديد لاستقبال زيارات الجمهور

فتح منزل عبد الحليم حافظ من جديد

وأكدت الأسرة، أن منزل العنديب عبد الحليم حافظ مفتوح لاستقبال زيارات الجمهور طوال الأسبوع عدا الأربعاء والجمعة

وانتشرت في وقت سابق بعض الأخبار حول بيع ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لشقته الشهيرة الموجودة بمنطقة الزمالك، لرجل أعمال مصري شهير، وهذا ما أثار غضب محبي العندليب الأسمر، الذين انتقدوا تصرف العائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأصدرت عائلة عبد الحليم حافظ، بيانًا كشفت فيه حقيقة الموضوع، حيث جاء فيه:" ترددت مؤخرًا بعض الأخبار، أن أسرة عبد الحليم حافظ باعت المنزل لرجل أعمال اسمه أحمد عيسي، وهناك البعض علق على الخبر بشكل سلبي، كما أن آخرين ادعوا أن المنزل إيجار قديم، في الوقت الذي ادعى البعض أن المنزل ملك لوزارة الثقافة".

وأضاف البيان: “لذلك نوضح أن منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو ملك لأسرة حليم بالكامل والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم السيدة زينب الشناوي رحمه الله عليها، ويوجد إشهار الإرث خاص بالمنزل باسم أبنائها، كما أنه لا يوجد من الأساس رجل أعمال يدعي أحمد عيسى وهذا اسم ابتكره صاحب الفيديو لإثارة الجدل”.

وتابع: “ منزل حليم كان ومازال وسيظل بإذن الله مفتوح لكل جماهير ومحبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليدًا لذكراه وعملًا بوصيته، كما أن أسرة حليم هي فقط من يصرف على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات ولا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل، ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أيًّا كانت لصيانة المنزل والحمد لله قادرين على فتح المنزل للجمهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.

واختتم: “سنقوم نحن ورثة عبد الحليم حافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات”.

