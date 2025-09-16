الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أسرة عبد الحليم حافظ تعلن فنح منزله من جديد لاستقبال زيارات الجمهور

عبد الحليم حافظ،
عبد الحليم حافظ، فيتو

أعلنت أسرة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ ، عن فتح منزل الفنان الراحل من جديد لاستقبال زيارات الجمهور 

فتح منزل عبد الحليم حافظ من جديد

وأكدت الأسرة، أن منزل العنديب عبد الحليم حافظ مفتوح لاستقبال زيارات الجمهور طوال الأسبوع عدا الأربعاء والجمعة 

وانتشرت في وقت سابق  بعض الأخبار حول بيع ورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لشقته الشهيرة الموجودة بمنطقة الزمالك، لرجل أعمال مصري شهير، وهذا ما أثار غضب محبي العندليب الأسمر، الذين انتقدوا تصرف العائلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأصدرت عائلة عبد الحليم حافظ، بيانًا كشفت فيه حقيقة الموضوع، حيث جاء فيه:" ترددت مؤخرًا بعض الأخبار، أن أسرة عبد الحليم حافظ باعت المنزل لرجل أعمال اسمه أحمد عيسي، وهناك البعض علق على الخبر بشكل سلبي، كما أن آخرين ادعوا أن المنزل إيجار قديم، في الوقت الذي ادعى البعض أن المنزل ملك لوزارة الثقافة".

وأضاف البيان: “لذلك نوضح أن منزل حليم بما يحتويه من منقولات ومقتنيات هو ملك لأسرة حليم بالكامل والعقد مسجل في الشهر العقاري باسم السيدة زينب الشناوي رحمه الله عليها، ويوجد إشهار الإرث خاص بالمنزل باسم أبنائها، كما أنه لا يوجد من الأساس رجل أعمال يدعي أحمد عيسى وهذا اسم ابتكره صاحب الفيديو لإثارة الجدل”.

وتابع: “ منزل حليم كان ومازال وسيظل بإذن الله مفتوح لكل جماهير ومحبي حليم من مصر وأنحاء العالم تخليدًا لذكراه وعملًا بوصيته، كما أن أسرة حليم هي فقط من يصرف على صيانة المنزل ومصاريف تشغيله ولا نقبل بأي مقابل مادي نظير الزيارات ولا حتى دفع أي إكراميات للعاملين بالمنزل، ولا نقبل أي تبرعات من أي جهة أيًّا كانت لصيانة المنزل والحمد لله قادرين على فتح المنزل للجمهور حتى يرث الله الأرض ومن عليها”.

 

واختتم: “سنقوم نحن ورثة عبد الحليم حافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجي هذه الشائعات”.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتح منزل عبد الحليم حافظ من جديد منزل العنديب عبد الحليم منزل العنديب عبد الحليم حافظ

الأكثر قراءة

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

مدبولي يجيب عن السؤال المهم: متى يشعر المواطن بالتحسن.. ومتى يجني ثمار المؤشرات التي تنشرها الحكومة؟

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز استخدام الروبوت في غسل الموتى؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

كيف أحافظ على أداء الصلاة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads