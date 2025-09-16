الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

يسرا: "الجونة السينمائي" مهرجان عالمي، وأعتبر نفسي عضوة بعائلة ساويرس (فيديو)

يسرا
يسرا

عبرت النجمة يسرا عضو اللجنة الاستشارية لمهرجان الجونة السينمائي عن سعادتها بمرور سبع سنوات على تأسيس المهرجان، قائلة: "مازلت أقول إنه مهرجان عالمي منذ إنشائه". 

يسرا 

وأضافت يسرا خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي الخاص بالدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل: " فرحتي غير عادية بالاحتفاء بالمخرج الكبير يوسف شاهين، علشان هنسترجع ذكريات كتير وحاجات حلوة عشناها". 

ووجهت يسرا الشكر لعائلة ساويرس في نهاية كلمتها قائلة: "بعتبر نفسي عضوة في عائلة ساويرس". 

مهرجان الجونة السينمائي 

 كان مهرجان الجونة السينمائي قد كشف مؤخرا عن تعاونه مع نتفليكس، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي، لتقديم ورشة الكتابة الحصرية "إيڤر آفتر".. حكاية ما بعد النهاية، المخصصة للكتاب المحترفين والمنتجين والمخرجين.

ويقود الورشة الكاتب والمنتج ليونارد ديك، الحائز على جائزة إيمي، الذي شارك في كتابة وإنتاج أعمال بارزة مثل (Lost، House، The Good Wife، Truth Be Told)، خلال الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي التي تعقد في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

 

"إيڤر آفتر" هي ورشة إبداعية ستُقام على مدى ثلاثة أيام (من 18 إلى 20 أكتوبر 2025)، نأخذكم فيها إلى كواليس عالم صناعة المسلسلات الدرامية، حيث سيخوض المشاركون رحلة صنع مسلسل خيالي بعنوان "إيڤر آفتر" تتلخص فكرته في السؤال: "ماذا يحدث بعد مشهد النهاية في القصة الخيالية الشهيرة عندما تستيقظ الأميرة النائمة على يد الأمير الوسيم؟" من هنا يبدأ فصل جديد في القصة… الفصل الذي لم يُروَ بعد!"

سيقوم بدور المنتج المنفّذ في الورشة الكاتب والمنتج الحائز على جائزة الإيمي "ليونارد ديك"، وسيعيش معه المشاركون تجربةً حقيقيةً لورشة كتابة السيناريو، بدءًا من بناء الشخصيات، ونسج الأحداث، وتصميم الحبكة، إلى تحديد الطابع العام والهوية البصرية للمسلسل، وحتى كتابة قصة الحلقة الأولى، ثم رسم تسلسل أحداث الموسم الأول بالكامل.

