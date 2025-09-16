نعي مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، النجم العالمي الراحل ريبورت ريدفورد الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز الـ 89 عاما.

مهرجان القاهرة السينمائي ينعي النجم العالمي روبروت ريدفورد

وقال مهرجان القاهرة السينمائي في بيانا له: “ينعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، ببالغ الحزن والأسى رحيل النجم العالمي الكبير روبرت ريدفورد، أحد أبرز رموز السينما الأمريكية والعالمية، وصاحب البصمة المؤثرة في تاريخ الفن السابع سواء كممثل أو كمخرج أو كمنتج”.

شكّل ريدفورد على مدى عقود طويلة رمزًا للإبداع والشغف بالسينما، وترك إرثًا فنيًا خالدًا امتد من الشاشة الفضية إلى تأسيس مهرجان "ساندانس" السينمائي، الذي تحول إلى منصة عالمية لدعم السينما المستقلة وإبراز المواهب الجديدة.

وفي هذا السياق، صرح الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قائلًا: "برحيل روبرت ريدفورد نفقد واحدًا من القامات السينمائية التي آمنت بقوة الفن في إحداث التغيير، ونجحت في أن تضع السينما المستقلة على الساحة العالمية. لقد كان صانع سينما حقيقي مهد الطريق لأجيال من المبدعين. باسمي وباسم مهرجان القاهرة السينمائي، أتقدم بخالص التعازي إلى أسرته ومحبيه وصناعة السينما في العالم."

وكانت قد أعلنت الـ CNN وفاة النجم العالمي والمخرج روبروت ريدفورد عن 89 عاما

وقالت الـ CNN إن أسرة النجم العالمي الراحل أعلنت أنه توفي اليوم في منزله في جبال ولاي توتا.

روبرت ريدفورد (Robert Redford) يعد واحدًا من أبرز نجوم هوليوود وأكثرهم تأثيرًا، فهو ممثل، مخرج، ومنتج ترك بصمة قوية في السينما العالمية خلال ما يزيد على ستة عقود من الإبداع.

ولد ريدفورد في 18 أغسطس 1936 بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية. بدأ مسيرته في المسرح والتلفزيون خلال الخمسينيات، قبل أن يلفت الأنظار على نطاق واسع في السينما مع نهاية الستينيات

