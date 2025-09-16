وفاة النجم العالمي روبروت ريدفورد عن 89 عاما

أعلنت الـ CNN وفاة النجم العالمي والمخرج روبروت ريدفورد عن 89 عاما

وقالت الـ CNN إن أسرة النجم العالمي الراحل أعلنت أنه توفي اليوم في منزله في جبال ولاي توتا.

روبرت ريدفورد (Robert Redford) يعد واحدًا من أبرز نجوم هوليوود وأكثرهم تأثيرًا، فهو ممثل، مخرج، ومنتج ترك بصمة قوية في السينما العالمية خلال ما يزيد على ستة عقود من الإبداع.

ولد ريدفورد في 18 أغسطس 1936 بمدينة سانتا مونيكا بولاية كاليفورنيا الأميركية. بدأ مسيرته في المسرح والتلفزيون خلال الخمسينيات، قبل أن يلفت الأنظار على نطاق واسع في السينما مع نهاية الستينيات

