الإعدام لـ4 أشخاص والسجن للمتهمة الخامسة في قضية مخدرات وقتل ضابط بالأقصر

قضت محكمة جنايات الأقصر، بإعدام 4 متهمين ومعاقبة المتهمة الخامسة بالسجن 5 سنوات، بعد إدانتهم في قضية حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية وبيضاء وذخيرة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة قتل خطأ ومقاومة السلطات في دائرة مركز طيبة بمحافظة الأقصر.

تفاصيل القضية

أشارت أوراق القضية رقم 1274 لسنة 2025 جنح مركز شرطة طيبة، والمقيدة برقم 765 لسنة 2025 كلي الأقصر، إلى أن المتهمين: صبحي. ر. ت، ادر. ر،  أحمد. ر. ع،  رشاد. ر. ر،  نجلاء. ع. ا؛ قاموا في 28 مارس 2025، بمقاومة ضباط شرطة وأفراد أمن أثناء تنفيذهم قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، حيث حاولوا منع ضبط المتهم الأول متلبسًا بجريمة الاتجار في المواد المخدرة.

وخلال الواقعة، أطلق أحد المتهمين الرصاص من سلاح ناري استولى عليه من أحد الضباط، ما أسفر عن وفاة ضابط شرطة، بينما اعتدى باقي المتهمين على الضباط وأفراد الشرطة باستخدام أسلحة بيضاء.

 

المضبوطات

كشفت التحقيقات عن ضبط المتهمين وبحوزتهم: كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار،  أسلحة نارية (فرد خرطوش – بندقية خرطوش) غير مرخصة،  10 طلقات خرطوش،  أسلحة بيضاء (سكين – عصا شوم) دون مسوغ قانوني.

 

 الحكم القضائي

أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكمها بـ:إعدام 4 متهمين لثبوت إدانتهم بالقتل الخطأ، مقاومة السلطات، وحيازة الأسلحة والمخدرات والسجن 5 سنوات للمتهمة الخامسة.

