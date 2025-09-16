لقى موظف مصرعه فى تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر – نوى دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع موظف في حادث تصادم بالقليوبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة ميكروباص على طريق نوى – شبين القناطر ووجود متوفى.

انتقلت على الفور قوة أمنية لمكان الحادث، وتبين وجود تصادم بين الدراجة وسيارة ميكروباص ما أسفر عن مصرع قائد الدراجة النارية ويدعى "أحمد س ا"، 56 سنة، موظف.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها فيما صرحت نيابة شبين القناطر بالقليوبية بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال أهلية المتوفى وشهود العيان وورود تحريات المباحث حول الحادث.

