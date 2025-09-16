حبس تشكيل عصابي لتصنيع المواد المخدرة داخل فيلا بالإسماعيلية

قررت النيابة العامة في الإسماعيلية، حبس 5 متهمين بعد ضبط ربع طن من مخدر الحشيش وأدوات تصنيعه داخل فيلا بمنطقة التعاون على ذمة التحقيقات.





تكوين تشكيل عصابي

وكشفت التحقيقات أن المتهمين كوّنوا تشكيلًا عصابيًا تخصص في تصنيع وتهريب المخدرات، واتخذوا من فيلا منعزلة بمنطقة التعاون في الإسماعيلية وكرًا سريًا لممارسة نشاطهم الإجرامي بعيدًا عن أعين الأمن.

ورود معلومات تشير إلى نشاط إجرامي واسع

وبعد ورود معلومات سرية إلى الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، تم إعداد مأمورية مكبرة ومداهمة الفيلا، حيث عُثر بداخلها على كميات كبيرة من مخدر الحشيش مدفونة تحت الأرض في محاولة لإخفائها، بالإضافة إلى معدات التصنيع والتعبئة.

العصابة تخطط لشحنة ضخمة

وتبيّن أن الكمية المضبوطة تجاوزت ربع طن، كانت معدة للبيع والتوزيع على التجار داخل الإسماعيلية والمحافظات المجاورة.

وأوضحت التحقيقات أن العصابة كانت تخطط لتسويق الشحنة الضخمة، بما يمثل تهديدًا لأمن المجتمع وسلامة الشباب.



وتأتي هذه العملية في إطار الحملات المكثفة التي تشنها الأجهزة الأمنية لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها، حفاظًا على أمن واستقرار المواطنين.

وعلى صعيد أخر ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين انتحلا صفة رجال مرور واستوليا على دراجة نارية من عامل حال سيره على طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوى بدعوى حجزها لكونها بدون لوحات معدنية.

عصابة شرطة المرور المزيفة تسرق دراجة نارية على طريق الإسماعيلية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من قيام شخصين يستقلان دراجة نارية تابعة لإدارة المرور، أحدهما فرد شرطة يرتدى الملابس الأميرية واستيقافه والاستيلاء على دراجته النارية حال سيره بطريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية

وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتم تحديد القائم على النشر (عامل – مقيم بمحافظة الإسماعيلية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 2 سبتمبر الجارى وحال سيره بالطريق المشار إليه قام شخصان يستقلان دراجة نارية تابعة لإدارة المرور أحدهما يرتدى الملابس الأميرية باستيقافه والاستيلاء منه على الدراجة النارية بدعوى حجزها لكونها بدون لوحات معدنية، ولدى قيامه بالبحث عنها لإنهاء إجراءات ترخيصها واستلامها تبين له عدم تواجدها.

