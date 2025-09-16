«جيش الاحتلال»: «350 ألفًا» غادروا غزة حتى الآن ونحتاج شهورا للسيطرة على المدينة

أعلن الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلات سلاح الجو هاجمت خلال الأسبوع الأخير نقاط مراقبة تابعة لحركة حماس داخل مدينة غزة، مشيرًا إلى أن التقديرات العسكرية تفيد بخروج نحو 350 ألفا من سكان المدينة حتى الآن.

هجمات إقليمية متزامنة: أهداف في لبنان واليمن

قال الناطق إن القوات الإسرائيلية هاجمت أهدافًا في لبنان أمس، وقصفت أهدافًا مماثلة في اليمن اليوم، في إطار ما وصفه بتوسيع جهود الضغط على الشبكات المسلحة والإمداد الإقليمي.

إعادة الأسرى أولوية أخلاقية وعسكرية

وزعم الناطق أن إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين تشكّل مهمة «أخلاقية ومبدئية» بالنسبة للجيش، وأن المختطفين «نصب أعيننا»، ما يجعل عملية تحريرهم أحد المحاور الأساسية للعملية العسكرية في غزة. وأضاف أن العملية ستكون تدريجية وأن القوات ستحاول قدر الإمكان عدم المساس بالأسرى المحتجزين داخل القطاع.

توقعات بعملية طويلة ومكثفة داخل غزة

وقال المتحدث إن الجيش يقدّر أن السيطرة على غزة سيتطلب أشهرًا؛ قد تستغرق السيطرة على النقاط الرئيسية في المدينة شهورًا، وتليها مراحل أخرى لـ«تطهير» المناطق من المسلحين. وأكد أن القوات ستواصل العمل «حتى إعادة المختطفين والقضاء على حركة حماس».

