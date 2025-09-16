تفاصيل جولة سكرتير محافظة الدقهلية المفاجئة لمركز ومدينة ميت سلسيل

قام اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اليوم بجولة مفاجئة بمركز ومدينة ميت سلسيل، لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وسير العمل في عدد من الملفات الهامة، تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية.

جولة السكرتير العام بميت سلسيل

وخلال الجولة، تابع السكرتير العام مستوى النظافة العامة بالميادين والشوارع، واطمأن على الجهود اليومية المبذولة لرفع القمامة وتحسين البيئة للمواطنين، كما تفقد الموقف التنفيذي لملف التصالح على مخالفات البناء، وملف تقنين أملاك الدولة، فضلًا عن متابعة أعمال تنفيذ الموجة 27 لإزالة التعديات.

وأكد "مرزوق" أن رفع مستوى النظافة بالمراكز والقرى يمثل أولوية قصوى، مشددًا على ضرورة المتابعة اليومية ورفع كفاءة العمل بشكل دائم للحفاظ على بيئة صحية ومظهر حضاري يليق بالمواطنين.

ملف التصالح انهاء الإجراءات بسرعة مع الالتزام بالقوانين

وفيما يخص ملف التصالح، وجه "المحافظ" بإنهاء الإجراءات بسرعة مع الالتزام بالقوانين يضمن راحة المواطنين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة في إطار القانون، مع الحفاظ الكامل على حقوقها.

استرداد أراضي الدولة خط أحمر، ولن نسمح بأي تجاوز

كما شدد "مرزوق" على أن ملف تقنين أملاك الدولة والموجة 27 لإزالة التعديات من الملفات المصيرية التي لن يتم التهاون فيها، قائلًا: "استرداد أراضي الدولة خط أحمر، ولن نسمح بأي تجاوز أو محاولة للتعدي على أملاكها".

الجولات المفاجئة تعكس حرص القيادة التنفيذية على متابعة التكليفات

وأشار "المحافظ" إلى أن مثل هذه الجولات المفاجئة تعكس حرص القيادة التنفيذية على متابعة التكليفات على أرض الواقع وضمان تفعيلها، بما يحقق الانضباط ويخدم المواطنين بشكل مباشر.

جاء ذلك بحضور حسين البغدادي مدير الإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل.

