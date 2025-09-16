91.49 % للطب، جامعة القاهرة الأهلية تعلن نتيجة تنسيق المرحلة الثانية لطلاب الثانوية العامة

أعلنت جامعة القاهرة الأهلية نتيجة القبول للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للمرحلة الثانية لعدد من كلياتها وجاءت كالتالي:

تنسيق المرحلة الثانية بجامعة القاهرة الأهلية

كلية الطب: ٩١,٠٩٤٪

كلية طب الأسنان: ٨٦,٨٨٪

كلية الصيدلة: ٨٠,٤٧٪

كلية العلاج الطبيعي: ٨٠,٣١٪

المستندات المطلوبة للالتحاق بجامعة القاهرة الأهلية

وحددن الجامعة المستندات التي يجب على الطالب احضارها لاستكمال إجراءات قيده، وجاءت كالتالي:

بطاقة الترشيح للطالب مستخرجة من الموقع الإلكتروني.

أصل و3 صور من إيصال سداد الرسوم.

أصل و3 صور من شهادة الثانوية العامة.

أصل و3 صور من شهادة الميلاد (كمبيوتر حديثة).

عدد 6 صور شخصية 4*6 خلفية بيضاء.

عدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

نموذج (2) جند + نموذج (6) جند للذكور.

ونبهت الجامعة على الطلاب المقبولين ضرورة احضار الاوراق المطلوبة يوم الأربعاء 17 سبتمبر والخميس 18 سبتمبر من الساعة 9:00 صباحًا حتى 6:00 مساءً.

كما اكدت انه يسقط حق الطالب في القبول إذا لم يتقدم في الموعد المحدد.

إجراءات القيد بجامعة القاهرة الأهلية

يتم الاستعلام عن نتيجة القبول وطباعة بطاقة الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني.

يتوجه الطالب إلى مقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر - وصلة دهشور لاستكمال إجراءات القيد.

يقوم الطالب بسداد المصروفات، من خلال سداد المصروفات السنوية للكلية أو القسط الأول منها (50% من المصروفات) وسداد المصروفات الإدارية بواقع 3% من إجمالي المصروفات الدراسية على أن يتم السداد من خلال خدمة فوري المتوفرة بمقر الجامعة (سداد إلكتروني فقط) ولا يوجد سداد نقدي في مقر الجامعة.

جدير بالذكر أنه لا يعتبر قيد الطالب بالجامعة نهائيًا إلا بعد ما يلي:

التوقيع على طلب الالتحاق الموجود بالجامعة من الطالب وولي الأمر.

مراجعة أصول الشهادات بالجامعة.

اعتماد مجلس الجامعات الأهلية لقيد الطالب

