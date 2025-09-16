الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إمام عاشور، فيتو
إمام عاشور، فيتو

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي أن جميع لاعبي الفريق، بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري والطبي، خضعوا لتحاليل طبية شاملة حرصا على سلامتهم، بعد تأكيد إصابة لاعب الفريق إمام عاشور بفيروس والذي دخل على أثره المستشفى.

وأوضحت المصادر أن هذه التحاليل جاءت كإجراء احترازي من قبل الجهاز الطبي، للتأكد من عدم انتقال العدوى لأي من أعضاء الفريق، في إطار حرص النادي على صحة لاعبيه وطاقمه الفني والإداري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الجمعة الموافق 19 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النادي الأهلي الأهلي إمام عاشور الدوري الممتاز الدوري المصري

مواد متعلقة

السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

شوبير يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي

الأهلي يجمد مستحقات اللاعبين حتى عودة الانتصارات

الأهلي يوفر نظاما إلكترونيا للأعضاء لتسهيل المشاركة في التصويت على اللائحة

غرفة عمليات مركزية لمتابعة ترتيبات عمومية الأهلي الجمعة المقبلة

لم يتحدث للاعبين، كواليس ظهور الخطيب في الأهلي اليوم بعد التعادل مع إنبي

الخطيب يقطع إجازته ويعود للأهلي لحضور مران الفريق

الأهلي يدعو أعضاءه لضرورة حضور الجمعية العمومية المقبلة

الأكثر قراءة

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

مفاجأة بشأن الأسورة الملكية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

وزير التعليم يكشف حقيقة تأجيل العام الدراسي الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

سعر السمك اليوم، انخفاض كبير بالبوري والجمبري وارتفاع 10 جنيهات في الكابوريا

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

دعوة الغريب مستجابة، ما حقيقة هذه المقولة وهل وردت في حديث شريف؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads