تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية

نفّذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم عبدالكريم غريب عبدالكريم وشهرته “إسلام”، الصادر ضده حكم بالإعدام من محكمة جنايات الإسماعيلية، بعد إدانته باغتصاب سيدة أمام زوجها داخل مقابر منشية الشهداء في محافظة الإسماعيلية.

أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية

ووصف الرأي العام هذه الجريمة حينها بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية خلال الأعوام الماضية.

صدور حكم الإعدام في حق المتهم ومعاقبة معاونية بالسجن

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية” أصدرت حكمها في القضية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل، ومحمد الصواف، ومحمود مجدي، وأمانة سر محمد عبدالستار ومحمد العجوز، حيث قضت بإعدام المتهم الرئيسي، فيما عاقبت 3 من معاونيه فى ارتكاب الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم.

تفاصيل الجريمة الشنعاء

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام المتهم “إسلام” باعتراض زوج وزوجته أثناء وجودهما داخل مقابر منشية الشهداء فى محافظة الإسماعيلية للبحث عن مركبة “تروسيكل” مملوكة لهما، كانت قد تم سرقتها، حيث أشهر المتهم وأعوانه الأسلحة البيضاء في وجه الزوج، وقاموا بشل حركته وربطه في شجرة.

فيما قام المتهم الرئيسي باغتصاب الزوجة تحت تهديد السلاح، غير عابئ بتوسلاتها أو استغاثاتها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط المتهمين عقب تكثيف التحريات وإجراء عمليات بحث واسعة، ليعترفوا بالواقعة أمام جهات التحقيق، مؤكدين أن المتهم الرئيسي أجبرهم على تقييد الزوج في شجرة ، ليتمكن مرتكب الواقعة من التعدي على زوجة المقيد على الشجرة بلا رحمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.