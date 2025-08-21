الخميس 21 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تنفيذ حكم الإعدام في مغتصب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية

تنفيذ حكم الإعدام
تنفيذ حكم الإعدام لمغتصب سيدة أمام زوجها، فيتو

نفّذت مصلحة السجون، حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم عبدالكريم غريب عبدالكريم وشهرته “إسلام”، الصادر ضده حكم بالإعدام من محكمة جنايات الإسماعيلية، بعد إدانته باغتصاب سيدة أمام زوجها داخل مقابر منشية الشهداء في محافظة الإسماعيلية. 

أنهى حياته بالفأس، الإعدام لقاتل جده في الإسماعيلية

رئيس منطقة الاسماعيلية الأزهرية يشيد بانضباط لجان الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية  

ووصف الرأي العام هذه الجريمة حينها بأنها من أبشع الجرائم التي شهدتها محافظة الإسماعيلية خلال الأعوام الماضية.  

 

صدور حكم الإعدام في حق المتهم ومعاقبة معاونية بالسجن  

وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية “الدائرة الثانية” أصدرت حكمها في القضية برئاسة المستشار محمد نصر الدين بركات، وعضوية المستشارين محي الدين إسماعيل، ومحمد الصواف، ومحمود مجدي، وأمانة سر محمد عبدالستار ومحمد العجوز، حيث قضت بإعدام المتهم الرئيسي، فيما عاقبت 3 من معاونيه فى ارتكاب الجريمة بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم. 

 

تفاصيل الجريمة الشنعاء 

وتعود تفاصيل الجريمة إلى قيام المتهم “إسلام” باعتراض زوج وزوجته أثناء وجودهما داخل مقابر منشية الشهداء فى محافظة الإسماعيلية للبحث عن مركبة “تروسيكل” مملوكة لهما، كانت قد تم سرقتها، حيث أشهر المتهم وأعوانه الأسلحة البيضاء في وجه الزوج، وقاموا بشل حركته وربطه في شجرة.  

فيما قام المتهم الرئيسي باغتصاب الزوجة تحت تهديد السلاح، غير عابئ بتوسلاتها أو استغاثاتها. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط المتهمين عقب تكثيف التحريات وإجراء عمليات بحث واسعة، ليعترفوا بالواقعة أمام جهات التحقيق، مؤكدين أن المتهم الرئيسي أجبرهم على تقييد الزوج في شجرة ، ليتمكن مرتكب الواقعة من التعدي على زوجة المقيد على الشجرة بلا رحمة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية تنفيذ حكم الإعدام على مغتصب سيدة أمام زوجها بمقابر الإسماعيلية مقابر الشهداء جنايات الإسماعيلية

مواد متعلقة

أنهى حياته بالفأس، الإعدام لقاتل جده في الإسماعيلية

رئيس الغرفة التجارية يكرم مجلس سيدات الأعمال بالإسماعيلية (صور)

رئيس منطقة الاسماعيلية الأزهرية يشيد بانضباط لجان الدور الثاني للشهادة الثانوية (صور)

محامي سفاح الإسماعيلية تعقيبًا على إعدام موكله: مات القاضي ومات عبد الرحمن وعاش الشابو

الأكثر قراءة

هل يصعد عيار 21 لـ 5 آلاف جنيه؟ رئيس شعبة الذهب يرد

مشادة في ملعب كرة القدم تتحول إلى جريمة بالمنوفية

60 دقيقة: مودرن سبورت يضيق الفارق 2-1 أمام الزمالك بهدف عكسي للونش

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

نقيب الممثلين يعتذر للنائب العام عن واقعة الرقص داخل قاعة محكمة

أوقفوا الحرب فورا، معهد الأمن القومي بإسرائيل يصدم قادة الاحتلال

قمة مصرية سعودية بنيوم لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبحث تطورات الحرب في غزة

لحظة استقبال ولي عهد السعودية للرئيس السيسي في مطار نيوم (صورة)

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

طن الأرز الشعير الرفيع يسجل 17.700 ألف جنيه

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أخر تحديث لأسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

باليوم والساعة.. مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس الخليج للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك، دعاء ليلة الجمعة للشفاء من أمراض القلوب

هل يستجاب دعاء الأم على أولادها وقت الغضب؟ أمين الفتوى يجيب

بنت خالتي عايزة تتزوج عرفي وهي متزوجة، أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية
ads