الداخلية تكشف ملابسات فيديو فعل خادش على طريق الإسماعيلية وتضبط المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر أحد الأشخاص وهو يرتكب فعلًا خادشًا للحياء العام على جانب طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوي، في مشهد أثار استياء المواطنين ورواد مواقع التواصل..

الداخلية تكشف ملابسات فيديو متداول لطريق الإسماعيلية وتضبط مرتكب فعل خادش للحياء

وتضمن الفيديو أيضًا تضرر أحد المواطنين من قيام عدد من باعة الفاكهة بافتراش الطريق لعرض بضائعهم، ما تسبب في عرقلة حركة المرور وتعريض حياة المارة والسائقين للخطر.

إجراءات سريعة

عقب تداول الفيديو، كثفت الأجهزة المعنية فحصها وتمكنت من تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وهو عامل يقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب.

وبمواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو الوارد بالفيديو وتم التحفظ على السيارة المستخدمة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

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