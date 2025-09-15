الإثنين 15 سبتمبر 2025
طريقة عمل الجبن الكريمي بمكونات آمنة لساندويتشات المدرسة

الجبن الكريمي، فيتو
الجبن الكريمي، فيتو

طريقة عمل الجبن الكريمي، الجبن الكريمي من أكثر الأطعمة المحببة للأطفال والكبار، لأنه يتميز بمذاقه الناعم والقوام الكريمي الذي يسهل دهنه على الخبز.

وطريقة عمل الجبن الكريمي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ورغم توافره جاهز في الأسواق، فإن إعداده في المنزل تفضله الأمهات لاختيار مكونات طبيعية وآمنة، خالية من المواد الحافظة أو الألوان الصناعية، وهو خيار مثالي لساندويتشات المدرسة المغذية.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل الجبن الكريمي.

مكونات عمل الجبن الكريمي:

تكفي لعمل حوالي 500 جرام من الجبن الكريمي.

1 لتر من الحليب كامل الدسم الطازج.

3 ملاعق كبيرة من الخل الأبيض أو عصير الليمون.

رشة صغيرة من الملح.

نصف كوب من الزبادي البلدي اختياري لمزيد من النكهة والقوام.

ملعقتان كبيرتان من القشطة أو الكريمة اللباني لزيادة النعومة.

طريقة عمل الجبن الكريمي 
طريقة عمل الجبن الكريمي 

طريقة عمل الجبن الكريمي:

  • ضعي الحليب في قدر عميق وسخنيه حتى يبدأ في الغليان، مع التقليب الخفيف حتى لا يلتصق بالقاع.
  • بعد الغليان، اخفضي النار وأضيفي الخل أو عصير الليمون تدريجيًّا مع التقليب حتى يبدأ الحليب في الانفصال إلى تكتلات (جبن) وماء شفاف (شرش).
  • صبي الخليط في قطعة شاش نظيفة أو مصفاة ضيقة، واتركيه ليصفى من الشرش تمامًا لمدة 30 دقيقة تقريبا.
  • انقلي الجبن المصفى إلى محضر الطعام، أضيفي الزبادي والقشطة، مع رشة الملح، وامزجي حتى تحصلي على قوام ناعم ومتجانس.
  • ضعي الجبن الكريمي في وعاء محكم الغلق، واحفظيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة ليصبح جاهز للاستخدام.
  • للتنويع في النكهة أضيفي القليل من الأعشاب مثل الشبت أو البقدونس المفروم.
  • للمذاق الحلو، يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل أو القليل من الفانيليا لصنع جبن كريمي حلو للفطور.
  • لزيادة القيمة الغذائية، أضيفي رشة من بذور الكتان أو الشيا بعد الخلط.
  • لضمان الأمان والجودة احرصي على نظافة الأدوات المستخدمة وتعقيمها جيدًا قبل التحضير.
  • خزني الجبن في علبة زجاجية محكمة الغلق في الثلاجة، واستخدميه خلال 4–5 أيام فقط.
  • لا تتركي الجبن في درجة حرارة الغرفة لفترات طويلة، خاصة قبل وضعه في سندويتشات المدرسة.
  • إذا لاحظتِ تغير في الرائحة أو اللون، تخلصي منه فورا.
  • ولتقديم الجبن الكريمي في ساندويتشات المدرسة، يمكن دهنه على خبز فينو أو توست مع شرائح الخيار أو الجزر المبشور.
  • أو مزجه مع القليل من التونة أو الدجاج المسلوق المهروس لعمل حشوة مغذية.
  • أو استخدامه كطبقة أساسية مع شرائح الطماطم والزيتون الأسود.
  • أو خلطه مع القليل من العسل لعمل ساندويتش حلو صحي.
استعدادا للعام الدراسي الجديد، طريقة عمل اللانشون في البيت

طريقة عمل الجبنة الرومى فى البيت بمكونات اقتصادية

