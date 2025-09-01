بديل صحي ولذيذ للخبز الأبيض، طريقة عمل عيش الشوفان

طريقة عمل عيش الشوفان، في السنوات الأخيرة أصبح عيش الشوفان من أكثر البدائل الصحية للخبز الأبيض انتشارًا، خاصة بين الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية لإنقاص الوزن أو للحفاظ على الصحة العامة.





يتميز عيش الشوفان بأنه غني بالألياف والبروتين والفيتامينات، كما أنه يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة ويُعتبر مناسبًا لمرضى السكري والأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي.



فوائد عيش الشوفان

عيش الشوفان الصحي

قبل التطرق إلى طريقة التحضير، من المهم أن نتعرف على أبرز فوائد عيش الشوفان:



غني بالألياف: يساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك.

يمنح الشبع: يقلل من الرغبة في تناول الطعام بكثرة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للرجيم.



ينظم مستوى السكر في الدم: حيث يحتوي الشوفان على ألياف بيتا-جلوكان التي تبطئ امتصاص الجلوكوز.

مفيد للقلب: يقلل من نسبة الكوليسترول الضار ويحمي من أمراض القلب.

مناسب للأنظمة الغذائية المتنوعة: مثل الكيتو المعدل أو الأنظمة قليلة الكربوهيدرات عند استخدام دقيق الشوفان المطحون بدقة.

المقادير الأساسية لعمل عيش الشوفان

المكونات يمكن أن تختلف حسب الوصفة، لكن الوصفة الأساسية تشمل:

2 كوب من دقيق الشوفان (يمكن طحن الشوفان الكامل في الخلاط).

نصف كوب من دقيق القمح الكامل (اختياري لزيادة التماسك).

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند.

كوب من الماء الدافئ (قد تحتاجي أكثر أو أقل حسب العجن).

طريقة التحضير خطوة بخطوة

تحضير الدقيق:

اطحني الشوفان في الخلاط حتى يصبح ناعمًا مثل الدقيق. يمكن خلطه مع القليل من دقيق القمح الكامل لضمان مرونة العجين.

خلط المكونات الجافة:

في وعاء عميق ضعي دقيق الشوفان، دقيق القمح (إن وجد)، الملح، والبيكنج باودر، ثم اخلطيهم جيدًا.

إضافة المكونات السائلة:

أضيفي الزيت والماء تدريجيًا مع الاستمرار في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية، ليست لزجة ولا جافة.

تشكيل الأرغفة:

قسمي العجين إلى كرات صغيرة بحجم قبضة اليد، ثم افردي كل كرة على سطح مرشوش بقليل من الشوفان أو الدقيق حتى تصبح رقيقة بشكل دائري.

الخبز على النار:

سخني طاسة غير لاصقة (يفضل أن تكون من الحديد أو السيراميك) على نار متوسطة، ثم ضعي الرغيف ليخبز من جهة حتى تظهر فقاعات، ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى يأخذ لونًا ذهبيًا فاتحًا.

التقديم:

يوضع العيش في طبق مغطى بفوطة نظيفة للحفاظ على طراوته، ويمكن تناوله مع الجبن، البيض، أو أي وجبة صحية.

طريقة عيش الشوفان

نصائح لنجاح عيش الشوفان

إذا أردتِ عيشًا أكثر طراوة، يمكنك إضافة ملعقتين من الزبادي للعجين.

للحصول على طعم غني، يمكن إضافة الأعشاب المجففة مثل الزعتر أو الروزماري.

لحفظ العيش لفترة أطول، يمكن وضعه في كيس بلاستيكي محكم أو تجميده.

بدائل صحية في التحضير

للأشخاص الذين يتبعون نظام خالٍ من الجلوتين يمكن الاستغناء عن دقيق القمح والاكتفاء بدقيق الشوفان مع إضافة بيضة واحدة لزيادة التماسك.

لإضافة قيمة غذائية أكبر، يمكن إضافة ملعقة من بذور الكتان أو الشيا إلى العجين.

عيش الشوفان ليس مجرد بديل للخبز الأبيض، بل هو عيش صحي يساعد على تنظيم الوزن، تحسين الهضم، والوقاية من أمراض القلب. وتحضيره سهل ولا يحتاج إلى مجهود كبير أو مكونات معقدة.

يكفي فقط طحن الشوفان وإضافة بعض المكونات البسيطة للحصول على خبز لذيذ ومفيد يمكن تقديمه مع معظم الأطعمة اليومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.