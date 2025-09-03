مجمع إعلام الوادي الجديد يناقش مزايا استخدام الطاقة الشمسية

نظم مجمع إعلام الوادي الجديد، اليوم الأربعاء 3/ 9 /2025، لقاء إعلاميا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بحضور عبد الناصر صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس والدكتور ياسر محمد عبد الموجود أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكلية الآداب.

افتتحت اللقاء أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الوادي الجديد حيث أوضحت أهداف الحملة والتى تأتى فى ضوء أهداف الدولة نحو تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة من خلال تشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة والتوعية بمشروعات الدولة فى هذا المجال.

ومن جانبه تناول عبد الناصر صالح رئيس مركز ومدينة باريس، جهود الإدارة المحلية في الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية في المؤسسات الحكومية والمساجد والمستشفيات وتغذية الشبكة من خلال الفائض عن طريق استخدام العدادات التبادلية.

وفى سياق متصل تناول أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكلية الآداب، بالتفصيل انواع ومصادر الطاقة والفرق بين الجديدة والمتجددة وأمثلة على كل نوع منها وفيما يتعلق بالطاقة الشمسية ذكر أن مصر تتميز بمعدل سطوع عالى مقارنة بكثير من الدول مما يساعد في زيادة الاعتماد عليها مستقبلًا اضافة الى أنها مصدر نظيف ودائم وذكر أمثلة تطبيقية منها السخانات الشمسية والخلايا الفوتوفلتية.

وشرح مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان وسبب اختيار تلك المنطقة والعائد منها وفى تطبيق عملى شرح د ياسر تكلفة استخدام الطاقة الشمسية في مزرعة تبلغ مساحتها 20 فدانا ومتوسط التكلفة فى المدى الزمني القصير والطويل وإمكانية المشاركة بين المزارعين والمستثمرين لخفض التكلفة خاصة في بداية التطبيق وأكد على أن الأنشطة البشرية أصبحت تعتمد بشكل كبير على الكهرباء ممايتطلب ضرورة توفيرها من مصادر متعددة واعتبار ذلك مسألة أمن قومي وأن ارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية يستدعي البحث عن سبل جديدة ودعمها من ناحية وترشيد الاستهلاك من ناحية أخرى.

أوصى المحاضر؛ المشاركين بضرورة التصنيع المحلي للألواح الشمسية حتى تكون فى المتناول وتشجيع استخدام مصادر أخرى كالرياح والبيوجاز وتشجيع صغار المستثمرين على الاستثمار في مجال بيع الخلايا الشمسية.

ويأتي هذا اللقاء استمرار فعاليات حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات تحت شعار.. أمن الطاقة مسئولية الجميع.. برعاية الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة وتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، فيما إدار اللقاء وإشرف عليه أزهار عبد العزيز مدير مجمع إعلام الوادي الجديد.

