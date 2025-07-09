مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة حول التحديات الزراعية

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة حول "التحديات الزراعية في محافظة الفيوم"، لرفع الوعي لدى المواطنين بالقضايا القومية وإلقاء الضوء عليها والوقوف على حلول مبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.

الزراعة قطاع حبوب يجب دعمه

وقال محمد هاشم مدير مجمع إعلام الفيوم، إن الزراعة في مصر تعد قطاعًا حيويًا نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي والاقتصادي ولابد من مناقشة التحديات التي تواجهها لإيجاد حلول جذرية للتغلب على مشكلات الزراعة مع التركيز على تحقيق التنمية الزراعية.

تحديات تواجه قطاع الزراعة

وقال علاء شيلابي نقيب الزراعيين بالفيوم، إن التحديات الزراعية التي تواجه القطاع الزراعي في الفيوم بشقيه النباتي والحيواني، ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، ندرة المياه، تدهور الأراضي الزراعية، التغيرات المناخية والتصحر، مضيفًا شيلابي جوانب أخرى لتلك التحديات كالتعدي على الرقعة الزراعية وتحويلها إلى بلوكات خرسانية يقلل من الرقعة الزراعية ويهدد الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تفتيت الحيازة الزراعية وصغر حجمها يجعل من الصعب تطبيق التكنولوجيا الحديثة واستخدام الآلات الحديثة والمتطورة مما يؤثر على الإنتاجية.

التصدي التعديات على الرقعة الزراعية

وقال زينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي بالفيوم، إنه يجب التصدي بكل حزم للتعدى على الرقعة الزراعية، وتصميم البرامج الإرشادية التى من شأنها ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية مثل التسوية بالليزر وزراعة المصاطب لمواجهة ندرة الموارد المائية،توفير مستلزمات الإنتاج من تقاوى وأسمدة عالية الجودة بأقل الأسعار، تنفيذ الحملات القومية للمحاصيل الاستراتيجية، إقامة الندوات والمؤتمرات الإرشادية، تقديم التوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة التغيرات المناخية التي تواجه قطاع الزراعة.

دور البنك الزراعي المصىيفي تنمية الثروة الزراعية

وقالت رحاب مبزار مدير إدارة بالبنك الزراعي، إن البنك الزراعي المصري يلعب دورا جوهريا في تحفيز الإنتاج الزراعي وتمكين الفلاح وتحقيق الشمول المالي مما يجعله أحد الأذرع الاستراتيجية للدولة وأداة فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وتحقق الاستقرار المجتمعي، بالاضافة لكونه دعامة أساسية للإقتصاد القومي بفضل انتشاره الواسع ومن خلال دوره التنموي المتكامل في المجتمع في رفع معدلات الإنتاج الزراعي المحلي،تقليل الاعتماد على الاستيراد،وزيادة فرص التصدير، مما يجعله شريكا استراتيجيا في تحقيق رؤية مصر 2030.

وقالت مروة إيهاب أبوصميدة أخصائي أول إعلام بالمركز، إن الندوة أوصت بتظافر الجهود وتطبيق التكنولوجيا الحديثة وتطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد للتغلب على هذه التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي وعودة مصر لسابق عهدها من التقدم والازدهار في مجال الزراعة والتمتع بثروة زراعية كبيرة.

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