مجمع إعلام الفيوم ينظم ندوة لحث المرأة علي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

نظم مجمع إعلام الفيوم، ندوة عن " المرأة ودورها في المشاركة السياسية " ضمن الحملة الإعلامية لدعم المشاركة السياسية تحت شعار " صوتك هيفرق، انزل شارك "، للتوعية بأهمية المشاركة الفعالة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أقيمت الندوة بمصنع غزل الفيوم.

دور المرأة في الحياة السياسية

وقال محمد هاشم مدير مجمع إعلام الفيوم، إنه لابد من توعية المرأة المصرية بدورها في الحياة السياسية، وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلالأي استحقاق انتخابي باعتبارها شريكًا حقيقيًا في القرار.

تمكين المرأة سياسيا يساعد في التنمية المستدامة

فيما قالت الدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة الفيوم، إن مشاركة المرأة في الحياة السياسية تعزز التنمية المستدامة على جميع الأصعدة وتساهم في بناء مجتمع اكثر عدالة وتقدم وتفعيل الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار، وتمكين المرأة سياسيا يساهم في تحقيق الانتماء والمواطنة وتعزيز الاستقرار وقدرتها على المساهمة في بناء المجتمع من خلال مشاركاتها في البرلمان وتعديل القوانين التي تدعم المرأة، باعتبارها اللبنه الأساسية في بناء الوطن.

توصيل مطالب المرأة لصناع القرار

وقال اللواء أشرف عبدالحفيظ مساعد مدير أمن الفيوم الاسبق: إن المرأة لديها مطالب ورؤية مختلفة للمجتمع والأسرة والعمل، لذا فإن مشاركتها تساعد في توصيل مطالبها لصنّاع القرار، كما أن مشاركتها تحفظ مكانتها ودورها الحقيقي في المجتمع، فهي تعبر عن رأيها بحرية، وتشارك في بناء مستقبل أفضل لأولادها.

وقالت مروة إيهاب أبوصميدة اخصائي أول إعلام بمجمع الفيوم للأعلام، إن الندوة أوصت بزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في السياسة، تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم مشاركة المرأة، تعديل بعض القوانين والتشريعات لضمان حقوق المرأة السياسية، زيادة تمثيل المرأة في الوظائف القيادية.

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