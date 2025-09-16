الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

استجابة سريعة من أمن البحيرة لنقل سيدة مُسنة إلى المستشفى

قوات الأمن
قوات الأمن

استجابت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحيرة بشكل فوري لبلاغ تلقته غرفة النجدة من أحد المواطنين، طالب خلاله بمساعدة والدته المُسنة التي تمر بحالة إعياء شديد وغير قادرة على الحركة، لنقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إشادة واسعة من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة التدخل

على الفور تحركت قوة من الأجهزة الأمنية، وقامت بنقل السيدة إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، في استجابة تعكس سرعة التحرك الإنساني في مثل هذه الحالات الطارئة.

ولاقت الواقعة إشادة كبيرة من الأهالي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أثنوا على سرعة استجابة الأجهزة الأمنية وتفاعلها مع البلاغ بالجدية المطلوبة.

