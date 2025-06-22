فوائد الكاكاو الخام، يحسن المزاج ويقوي المناعة ويخفض الكوليسترول

فوائد الكاكاو الخام، الكاكاو الخام من المكونات الطبيعية الشهيرة التى تستخدم فى صناعة الشيكولاتة، وله نكهة مميزة وعشاق كثيرون.

وفوائد الكاكاو الخام، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الكاكاو الخام هو مسحوق يستخرج من بذور نبات الكاكاو دون تعريضه للحرارة العالية أو المعالجات الصناعية التي تفقده الكثير من فوائده، ويتميز هذا النوع من الكاكاو بمذاقه القوي وقيمته الغذائية العالية، ويعتبر من الأطعمة الخارقة نظرا لغناه بالعناصر المفيدة.

فوائد الكاكاو الخام الصحية

فوائد الكاكاو الخام الصحية

وأضافت منى، أن من فوائد الكاكاو الخام:-

يحتوي الكاكاو الخام على كميات هائلة من مضادات الأكسدة مثل "الفلافونويدات" و"البوليفينولات"، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة وتقلل من تلف الخلايا، مما يقي من الشيخوخة المبكرة ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

الفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تعمل على تحسين تدفق الدم، خفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، وكل هذه العوامل تحمي القلب والأوعية الدموية.

الكاكاو الخام يحتوي على مادة "الفينيل إيثيل أمين" والسيروتونين، وهي مواد تساعد على تحسين المزاج وزيادة الإحساس بالسعادة، كما أن الماغنيسيوم الموجود فيه يهدئ الجهاز العصبي ويقلل من القلق والاكتئاب.

الفلافونويدات تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يحسن التركيز والذاكرة والوظائف المعرفية، وهناك دراسات تشير إلى أن الكاكاو الخام قد يقي من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

يستخدم الكاكاو الخام كمكمل طبيعي للرياضيين، فهو يساعد على زيادة الطاقة، وتحسين تدفق الأكسجين للعضلات، وتقليل الشعور بالإرهاق.

رغم أن مذاقه مر، إلا أن الكاكاو الخام قد يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الإنسولين، مما يجعله مناسب بكميات معتدلة لمرضى السكري.

يحتوي الكاكاو على الألياف التي تحسن الهضم وتنشط حركة الأمعاء، كما أن بعض مركباته تدعم نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

بفضل مضادات الأكسدة القوية، يعمل الكاكاو الخام على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة، ويحافظ على شباب البشرة.

يمكن استخدام الكاكاو الخام في أقنعة الوجه، حيث يساعد على ترطيب الجلد الجاف وإضفاء نضارة طبيعية للبشرة.

خصائصه المضادة للالتهابات تجعله مفيدًا في تهدئة تهيجات البشرة وحب الشباب والإكزيما.

استخدام الكاكاو الخام في ماسكات الشعر يساعد على تقوية بصيلات الشعر، تحفيز نموه، وزيادة لمعانه ونعومته.

القيمة الغذائية للكاكاو الخام (لكل 100 جم تقريبا)

السعرات الحرارية: 228 سعرًا حراريًا

البروتين: 19.6 جرام

الدهون: 13.7 جرام (معظمها دهون صحية)

الكربوهيدرات: 57.9 جرام

الألياف: 37 جرام

المغنيسيوم

الحديد

الزنك

الكالسيوم

الفوسفور

البوتاسيوم

مضادات أكسدة بنسب عالية جدا

نصائح مهمة عند استخدام الكاكاو الخام

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، أنه يفضل عدم تسخين الكاكاو بدرجات حرارة عالية للحفاظ على فوائده، ويستخدم في العصائر، الحلويات الصحية، الشوفان، أو مع الزبادي، ويجب تجنب الإفراط في تناوله لأنه يحتوي على الكافيين وقد يسبب الأرق أو اضطرابات المعدة، والكاكاو الخام ليس فقط مكون لذيذ، بل هو كنز طبيعي للصحة والجمال، ويساهم في حماية القلب والدماغ، وتحسين المزاج، ودعم الجهاز الهضمي، وله فوائد كبيرة للبشرة والشعر. عند استخدامه بشكل معتدل وذكي، يمكن أن يكون جزءًا فعالًا من نمط حياة صحي ومتوازن.

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