فوائد الكاكاو، يقوى المناعة ويحمى من الزهايمر وينظم السكر بالدم

فوائد الكاكاو، الكاكاو من المكونات الشهيرة التى تستخدم فى صناعة الشيكولاتة وهو من أشهر الحبوب على مستوى العالم لاستخدامه في العديد من الصناعات.

وفوائد الكاكاو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكاكاو من أشهر النباتات الاستوائية التي تستخدم منذ آلاف السنين في العديد من الثقافات، سواء لأغراض طبية أو غذائية، ويستخرج الكاكاو من بذور شجرة الكاكاو، ويستخدم في صناعة الشوكولاتة والمشروبات والعديد من المنتجات الغذائية، ولكن فوائد الكاكاو تتجاوز مذاقه اللذيذ، إذ يحتوي على مركبات وعناصر غذائية هامة تساهم في تعزيز صحة الجسم والعقل.

القيمة الغذائية للكاكاو

وأضاف السيد، يحتوي الكاكاو الخام على مجموعة من العناصر المفيدة، أبرزها مضادات الأكسدة، وخاصة مركبات الفلافونويد، والحديد، والمغنيسيوم، والزنك، والبوتاسيوم، والألياف الغذائية، ونسبة منخفضة من الدهون.

فوائد الكاكاو للصحة

فوائد الكاكاو للصحة

وتابع، أن من فوائد الكاكاو للصحة:-

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، والكاكاو غني بالفلافونويدات، وهي مركبات تساهم في تحسين تدفق الدم، وتقليل ضغط الدم، وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين وظيفة الأوعية الدموية.

يعزز الكاكاو إنتاج السيروتونين والدوبامين في الدماغ، وهما هرمونا السعادة، لهذا السبب يشعر الإنسان بالراحة والنشوة بعد تناول الشوكولاتة الداكنة، وقد أظهرت دراسات أن تناول الكاكاو يمكن أن يقلل من أعراض القلق والاكتئاب.

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة في الكاكاو تساعد في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز والانتباه، خاصة عند كبار السن، كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض مثل الزهايمر والخرف.

الكاكاو يساعد على حماية الجلد من أشعة الشمس الضارة بفضل مضادات الأكسدة، كما يساهم في تحسين مرونة الجلد وترطيبه، ويستخدم في العديد من مستحضرات العناية بالبشرة.

بفضل محتواه من الزنك والمغنيسيوم، يلعب الكاكاو دور في دعم جهاز المناعة وتحفيز إنتاج الخلايا البيضاء التي تحارب الفيروسات والجراثيم.

رغم أن الشيكولاتة المحلاة قد لا تكون مناسبة لمرضى السكري، فإن الكاكاو الخام يساعد على تحسين مقاومة الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم، بشرط استهلاكه بشكل معتدل ودون إضافات سكرية.

فوائد الكاكاو للبشرة والشعر

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكاكاو له فوائد تجميلية أيضا للبشرة والشعر، منها:-

يرطب البشرة ويمنحها النعومة والنضارة.

يخفف من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في السن.

يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه بفضل احتوائه على المعادن المهمة لنمو بصيلات الشعر.

كيفية تناول الكاكاو للحصول على فوائده

وأضاف السيد، للاستفادة من الكاكاو، ينصح باستخدامه بصورته الطبيعية “الكاكاو الخام غير المحلى”، ويمكن إضافته إلى الحليب أو العصائر، والشوفان أو الزبادي، والمخبوزات الصحية، وأقنعة الوجه الطبيعية.

محاذير تناول الكاكاو

وتابع، أن الكاكاو يحتوي على مادة الكافيين، لذا يفضل تجنبه قبل النوم، وبعض الأشخاص قد يعانون من حساسية تجاهه، كما أن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي أو زيادة الوزن عند خلطه بالسكر والدهون، والكاكاو ليس مجرد نكهة محببة أو مكون أساسي في الشيكولاتة، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد الصحية التي تعزز مناعة الجسم وتحسن المزاج وتقوي القلب والدماغ، ولكي نستفيد منه بأقصى قدر ممكن، علينا تناوله بصورة طبيعية ومتوازنة، بعيدًا عن المبالغة في السكريات والمضافات المصنعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.