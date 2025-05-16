فوائد الكاكاو، ينقص الوزن ويخفض ضغط الدم ويقوى المناعة

فوائد الكاكاو، الكاكاو من المكونات الطبيعية التى تستخدم فى صناعة الشيكولاتة، وله مذاق غنى ومميز يعشقه الكبار والصغار.

وفوائد الكاكاو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن الكاكاو هو مسحوق بني يستخرج من بذور شجرة الكاكاو، وقد كان منذ آلاف السنين جزء مهم من حياة الشعوب في أمريكا الوسطى والجنوبية، وعرف الكاكاو في البداية كشراب مقدس عند حضارات المايا والأزتك، وكان يستخدم في الطقوس الدينية والتجارية، ولم يكن يستهلك كمادة غذائية فحسب، بل كدواء أيضا، ومع تقدم العلم، بدأت الأبحاث تثبت أن الكاكاو ليس مجرد مكون لصناعة الشوكولاتة، بل هو كنز غذائي غني بالفوائد الصحية والعلاجية.

فوائد الكاكاو

فوائد الكاكاو للصحة

وأضافت مرام، أن الكاكاو له فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله، ومن فوائد الكاكاو:

أنه من أغنى الأطعمة بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والبوليفينولات، هذه المواد تقي الجسم من ضرر الجذور الحرة، وتساهم في الوقاية من الشيخوخة المبكرة وأمراض السرطان والالتهابات، ويعتقد أن الكاكاو يحتوي على مضادات أكسدة تفوق ما يوجد في الشاي الأخضر أو التوت البري.

الكاكاو يعزز صحة القلب بطرق عدة، منها تحسين تدفق الدم، خفض ضغط الدم، وتقليل مستوى الكوليسترول الضار، وزيادة الكوليسترول الجيد، الفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تساهم في توسعة الأوعية الدموية وتحسين مرونتها، ما يقلل خطر الإصابة بالجلطات والنوبات القلبية.

يحتوي الكاكاو على مركبات تحفز الدماغ على إفراز هرمونات السعادة مثل السيروتونين والدوبامين، كما يحتوي على مادة "الثيوبرومين" التي تشبه الكافيين في تأثيرها التنبيهي الخفيف، ما يعزز الشعور بالنشاط والحيوية، لذلك، لا عجب أن الناس يشعرون بالسعادة بعد تناول الشوكولاتة الداكنة.

تشير بعض الدراسات إلى أن استهلاك الكاكاو بانتظام قد يحسن الذاكرة والقدرات الذهنية، خاصة لدى كبار السن، ةمضادات الأكسدة في الكاكاو تعزز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد على الوقاية من أمراض مثل الزهايمر والخرف.

بفضل مركباته المضادة للالتهابات والميكروبات، يساعد الكاكاو على تعزيز مناعة الجسم ومقاومة الأمراض، كما أن احتواءه على الزنك والنحاس يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

الكاكاو مفيد أيضًا للبشرة، حيث تعمل مضادات الأكسدة على حمايتها من أضرار الشمس والتلوث، كما أن استعمال الكاكاو في مستحضرات العناية بالبشرة يرطب الجلد ويحسّن مرونته ويقلل من التجاعيد.

يحتوي الكاكاو على نسبة عالية من المعادن المهمة مثل المغنيسيوم، الحديد، الكالسيوم، البوتاسيوم، والفوسفور، هذه العناصر تلعب دور حيوي في تنظيم ضغط الدم، تكوين العظام، ودعم وظائف العضلات والأعصاب.

رغم الاعتقاد الشائع بأن الشوكولاتة تسبب السمنة، إلا أن الكاكاو الخام أو الشوكولاتة الداكنة قد تساعد على التحكم في الشهية وتعزيز الشعور بالشبع، هذا قد يساهم في تقليل تناول الطعام وبالتالي المساعدة في فقدان الوزن، شرط استهلاكه باعتدال وبدون إضافات سكرية كثيرة.

الكاكاو ليس مجرد نكهة لذيذة أو مكون للحلويات، بل هو غذاء صحي متكامل يقدم فوائد لا تعد ولا تحصى للجسم والعقل، ومع ذلك، يجب التمييز بين الكاكاو الخام والشوكولاتة المصنعة التي قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر والدهون، وللحصول على أقصى فائدة، ينصح باستهلاك الكاكاو الطبيعي أو الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% فما فوق.

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