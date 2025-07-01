فوائد الكاكاو، يحسن المزاج والذاكرة ويحمي من الاكتئاب وألزهايمر

فوائد الكاكاو، الكاكاو من الحبوب الشهيرة التي تستخدم في صناعة الشيكولاتة وله استخدامات أخرى عديدة طبية وجمالية.

وفوائد الكاكاو، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكاكاو من أقدم النباتات التي استخدمت في حضارات كثيرة مثل حضارة المايا والأزتيك، حيث كان يعرف بـ"طعام الآلهة" لفوائده العديدة وقيمته العالية، ويستخرج الكاكاو من بذور شجرة الكاكاو، ويستخدم في صناعة الشيكولاتة والمشروبات الساخنة والعديد من الأطعمة التجميلية والطبية.

فوائد الكاكاو للصحة

فوائد الكاكاو للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الكاكاو للصحة:

الكاكاو يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات، والتي تحارب الجذور الحرة وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

يساعد الكاكاو في تحسين الدورة الدموية، وخفض ضغط الدم، وتقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز صحة القلب ويقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

الكاكاو يحتوي على مركبات مثل "فينيل إيثيل أمين" و"السيروتونين"، والتي تساعد في تحسين المزاج، ومحاربة الاكتئاب، وتحفيز الشعور بالسعادة والراحة النفسية.

الفلافونويدات الموجودة في الكاكاو تحفز تدفق الدم إلى الدماغ، مما يساعد في تحسين الذاكرة، وزيادة التركيز، والوقاية من الأمراض العصبية مثل الزهايمر والخرف.

يساهم الكاكاو في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تنشيط حركة الأمعاء وتحسين عملية الإخراج، كما يساعد في الوقاية من الإمساك.

يحتوي الكاكاو على مضادات أكسدة ومعادن تعزز من مناعة الجسم، مما يساعد على محاربة الالتهابات والأمراض المختلفة.

الكاكاو غني بالمغنيسيوم، الحديد، الزنك، والبوتاسيوم، وهي معادن ضرورية لوظائف الجسم الحيوية، مثل تنظيم ضربات القلب وبناء خلايا الدم.

عند تناوله بكميات معتدلة، يمكن للكاكاو أن يساعد في تحسين حساسية الإنسولين، مما يساهم في ضبط مستويات السكر في الدم.

الكاكاو يحتوي على مركبات تحسن من مرونة الجلد وتقلل من التجاعيد، كما تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

زبدة الكاكاو تستخدم في العديد من الكريمات والمرطبات لعلاج البشرة الجافة، إذ تساعد على ترطيب الجلد بعمق ومنحه نعومة طبيعية.

بفضل خصائصه المضادة للالتهاب، يمكن للكاكاو أن يساعد في تهدئة الجلد الملتهب وعلاج الطفح الجلدي.

زبدة الكاكاو تستخدم في وصفات العناية بالشعر، حيث تغذي الشعر الجاف، وتمنحه نعومة ولمعان، وتقلل من تقصف الأطراف.

نصائح يجب اتباعها عند تناول الكاكاو

وتابع، يفضل استخدام الكاكاو الخام غير المحلى للحصول على فوائده الصحية الكاملة، وتناوله باعتدال، لأن الإفراط قد يسبب زيادة الوزن أو اضطرابات في الجهاز الهضمي، كما يجب على مرضى الحساسية أو الكافيين تجنبه أو استشارة الطبيب قبل الاستخدام المنتظم، والكاكاو ليس مجرد مكون لصنع الشوكولاتة اللذيذة، بل هو كنز صحي وجمالي غني بالفوائد.

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