مهرجان الجونة السينمائي يعلن تفاصيل الدورة الثالثة من سوق سيني جونة

أعلن مهرجان الجونة السينمائي، عن تفاصيل الدورة الثالثة من سوق سيني جونة، الذي أصبح محطة رئيسية للتبادل المهني وصناعة الشراكات الإبداعية في المنطقة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بشأن الدورة الثامنة للمهرجان المقرر إقامتها في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر المقبل.

سوق سيني جونة: منصة للتواصل والتطوير

يعمل سوق سيني جونة هذا العام على توسيع نطاق تواصله مع هيئات الأفلام الإقليمية والدولية، وشركات الإنتاج، ومختلف أطراف الصناعة، بما يعزز البيئة المهنية للسوق من خلال بناء روابط هادفة وتهيئة الظروف لعقد شراكات طويلة الأمد.

ويشارك في دورة العام الجاري 30 عارضًا من السعودية، الإمارات، العراق، الهند، الصين، وغيرها، إلى جانب تمثيل متنوع من داخل مصر يشمل شركات الإنتاج وما بعد الإنتاج والمؤسسات التعليمية والثقافية الداعمة للصناعة.

أبرز فعاليات السوق

جناح الدولة المضيفة: يسلط الضوء على صناعة السينما الوطنية لدولة مختارة عبر عروض مخصصة، وأنشطة وفودها المشاركة.

ركن التصوير السينمائي: مبادرة جديدة تركز على فنون السرد البصري، مع عروض توضيحية لأحدث الكاميرات والمعدات السينمائية من أبرز الشركات المصنعة، لتكون منصة عملية للمخرجين والمنتجين والموزعين.

صالون السوق (Salon Du Marché): مساحة تجمع صناع الأفلام المستقلين، المشاريع الإبداعية الناشئة، المهرجانات، المبادرات التعليمية، وورش التمثيل. وقد صُمم ليكون مساحة مفتوحة لبناء روابط ذات مغزى وتعزيز التعاون الإبداعي. وتشهد هذه الدورة تعاونًا خاصًا مع المجلس الثقافي البريطاني وجيميناي أفريقيا في التخطيط والتنفيذ.



من خلال هذه المبادرات، يواصل سوق سيني جونة ترسيخ مكانته كمحور إقليمي للتبادل السينمائي، ومضاعفة فرص التعاون والابتكار والنمو المستدام في صناعة الأفلام.

سيني جونة للمواهب الناشئة: دعم الجيل القادم

برنامج سيني جونة للمواهب الناشئة مظلة شاملة للمبادرات المخصصة لدعم المواهب الشابة والصاعدة في مصر والعالم العربي وأفريقيا، بالتعاون مع مؤسسة دروسوس، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي في مصر.

يتيح البرنامج للمشاركين فرصة حضور جميع فعاليات المهرجان، بما في ذلك الحلقات النقاشية والمحاضرات والورش وعروض الأفلام، إضافة إلى برنامج "لقاء الخبراء" الحصري، كما يوفر اعتمادًا كاملًا يشمل نفقات السفر المحلي والإقامة وقسائم الوجبات.

نتائج وإنجازات

على مدار العامين الماضيين، أتاح البرنامج لمئات المشاركين الانخراط في الصناعة السينمائية الإقليمية والدولية والتواصل مع مجتمع من الزملاء. وقد حقق العديد من خريجيه إنجازات بارزة، مؤكدين أن تجربتهم في البرنامج كانت محطة فارقة في مسيرتهم المهنية.

ويواصل مهرجان الجونة السينمائي من خلال هذا البرنامج توسيع نطاق دعمه لصناع الأفلام الشباب، بما يضمن لكل موهبة صاعدة مساحة للنمو، والتواصل، والازدهار.

