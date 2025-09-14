تفاصيل احتفالية قصور الثقافة باليوم المصري للموسيقى على مسرح السامر غدا

يشهد مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء الإثنين المقبل، الاحتفالية الفنية المركزية للهيئة العامة لقصور الثقافة بمناسبة اليوم المصري للموسيقى، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة برئاسة اللواء خالد اللبان، تزامنا مع إحياء ذكرى رحيل فنان الشعب سيد درويش، ببرنامج تشارك به قطاعات الوزارة المختلفة وبتنسيق المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.

احتفالية قصور الثقافة باليوم المصري للموسيقى

تنفذ الاحتفالية بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وتفتتح بعرض فني للفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو الدكتور مازن دراز، تقدم خلاله الفرقة باقة مختارة من الأغاني الطربية والتراثية، تجمع بين الأداء الجماعي والفردي، إلى جانب فقرات للعزف المنفرد تعكس التنوع الموسيقي المصري.

كما تشارك فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي بقيادة الفنانة منال إبراهيم، من خلال مجموعة من الأغاني المستوحاة من التراث المصري الأصيل، بما يسهم في إحياء الذاكرة الفنية لدى الجمهور وتعزيز الارتباط بالوجدان الشعبي.

وتنفذ الاحتفالية من خلال الإدارة العامة للمهرجانات والإدارة العامة للموسيقى وتأتي في إطار برنامج فني حافل أعدته هيئة قصور الثقافة للمشاركة في الاحتفال باليوم المصري للموسيقى تحت شعار "مصر بتتكلم موسيقى"، يتضمن أكثر من 50 عرضا فنيا مجانيا في جميع المحافظات، بمشاركة فرق الموسيقى العربية، الفنون التلقائية، والغناء الشعبي.

اليوم المصري للموسيقى

وحددت وزارة الثقافة يوم 15 سبتمبر من كل عام ليكون "اليوم المصري للموسيقى"، ليصبح احتفالا وطنيا سنويا يعزز مكانة الموسيقى المصرية كأحد روافد الهوية الوطنية وركيزة من ركائز القوة الناعمة لمصر.

