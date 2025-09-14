الأحد 14 سبتمبر 2025
مكتبة مصر العامة تختتم أنشطتها الصيفية بمعرض فني شامل (صور)

معرض مكتبة مصر العامة
معرض مكتبة مصر العامة بالدقي، فيتو

شهدت مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، ختام أنشطتها الفنية لصيف 2025، وذلك من خلال معرض فني مميز افتتحه السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة، بمشاركة الفنان الكبير خضير البورسعيدي شيخ الخطاطين، وبحضور الدكتورة رانيا شرعان مديرة المكتبة. 

معرض مكتبة مصر العامة بالدقي  

وحضر الافتتاح نخبة من إدارة المكتبة ومدربي الورش الفنية، الذين عملوا على تدريب المشاركين طوال الموسم الصيفي. 

 

وضم المعرض باقة من إبداعات الأطفال والشباب والكبار المشاركين في ورش الرسم، الخط العربي، التفصيل والخياطة، الحُلي، الكونكريت، والشمع، ليجسد حصاد موسم صيفي زاخر بالتجارب المتميزة والابتكارات الفنية. 

 

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكد السفير رضا الطايفي أن مكتبات مصر العامة لا تقتصر على تقديم الكتب والمعرفة فقط، بل أصبحت منصات متكاملة للتثقيف وتنمية المهارات، وقال: "هذا المعرض يعكس إيماننا بدور المكتبة كمؤسسة مجتمعية رائدة، تمنح الفرصة لكل الفئات العمرية للتعبير عن مواهبها وتطوير إمكاناتها الفنية والإبداعية".  

