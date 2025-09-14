الأحد 14 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أشرف زكي يعلن قائمة عروض الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية

الدكتور أشرف زكي،
الدكتور أشرف زكي، فيتو

أعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن القائمة الكاملة للعروض المسرحية المشاركة في فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي، الذي تنظمه النقابة بهدف دعم الإبداع المسرحي، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين الشباب لعرض مواهبهم وتجاربهم الجديدة، إلى جانب تقديم رؤى مسرحية متنوعة تمزج بين الكلاسيكية والحداثة.

عروض مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي 

وتضم الدورة الجديدة 32 عرضًا مسرحيًا جاءت كالتالي:
1. العرض المسرحي يا ناسيني
2. الجريمة والعقاب
3. عالرايق
4. رغبة تحت شجرة الدردار
5. عجب العجاب
6. آخر مرمى البصر
7. أسوار
8. ميرامار
9. The Amazing Show
10. قولتلك خلي بالك
11. ولاد العم
12. لما روحي طلعت
13. الحاوي
14. الصراع
15. نور
16. دورا
17. أنا أتكلم إذا أنا موجود
18. لا تطفئ الشمس
19. النمرة غلط
20. الحفرة
21. ترنيمة لوجه لا ينسى
22. المهنة سارق
23. لعبة المحكمة
24. لا تتركني وحدي
25. 24 قيراط
26. القاهرة 30
27. وهم
28. هل من أحد بالخارج
29. أسير
30. مضحوك عليا
31. سكينة ظلة
32. خليك بالبيت

أشرف زكي 

وأكد أشرف زكي أن المهرجان يمثل في نسخته الثامنة مساحة إبداعية مفتوحة أمام التجارب الجديدة، وفرصة لتبادل الخبرات بين الأجيال، مشددًا على حرص النقابة أن يظل هذا الحدث الفني الكبير منصة داعمة للمسرح وملتقى يجمع الفنانين والنقاد والجمهور.

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات المهرجان خلال الفترة المقبلة بمشاركة لجان تحكيم تضم نخبة من كبار الفنانين والمسرحيين، وبحضور جماهيري واسع ينتظر متابعة العروض والتفاعل مع مبدعيها.

