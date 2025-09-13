"النغم المصري حكاية لا تنتهي" ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى الإثنين المقبل

تنظم مكتبة القاهرة الكبرى ندوة بعنوان "النغم المصري.. حكاية لا تنتهي بين الهوية والتجديد.. ألحان خالدة"، فى الخامسة من مساء يوم الاثنين المقبل 15 سبتمبر الجاري، بمقر المكتبة بالزمالك.

ندوة النغم المصري

ويتحدث فى الندوة الدكتور أشرف عبدالرحمن رئيس قسم النقد الموسيقى بمعهد النقد الفني بأكاديمية الفنون، الدكتور خيري عامر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور محمد عبد القادر أستاذ الغناء والمسرح الموسيقي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الدكتور هاني عبد الناصر أستاذ الموسيقى العربية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، الفنان مهدي السيد مخرج مسرحي بدار الأوبرا المصرية.

وتدير الندوة الدكتورة أسماء جبر أستاذ تاريخ الفن والنقد الفنى بكلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة، التى تناقش ضيوف الندوة فى عدة محاور رئيسية منها: تاريخ الموسيقى المصرية، التراث الموسيقي المصري وعرض نماذج للتطبيق من أعمال سيد درويش - أوبريت البروكة وأوبريت راحت عليك، الجهود المبذولة للتوثيق والتجديد لتعزيز الهوية المصرية والربط بين الأصالة والمعاصرة لاستكمال ما بدأه الرواد، بناء جسور من الثقافة الإبداعية لدى الجمهور.

