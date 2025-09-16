سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يتوجه فريق أتلتيكو مدريد، إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وسط تحديات كبيرة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بشكل قاسٍ، مما أدى إلى غياب 5 لاعبين أساسيين عن الرحلة.

غياب 5 نجوم عن قائمة أتلتيكو مدريد

وأعلن المدرب دييجو سيميوني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، وشهدت غياب كل من جوليان ألفاريز، وكاردوسو، وألمادا، باينا، وخيمينيز.

وبقي هؤلاء اللاعبون في مدريد للتعافي من إصاباتهم، بينما انضم المدافع هانكو إلى القائمة رغم معاناته من إصابة لم تُحدد طبيعتها بعد.

وتعرض جوليان ألفاريز لآلام في الركبة خلال مباراة فياريال، نتيجة حركة قام بها أثناء تمريرة حاسمة للهدف الأول، ما اضطره لمغادرة الملعب بين الشوطين.

وقرر الجهاز الطبي، منحه راحة لتجنب المخاطرة بمفصل الركبة الذي تعرض للتمدد.

إصابة كاردوسو بالتواء في الكاحل الأيسر

ومن جهته، أصيب كاردوسو بالتواء في الكاحل الأيسر خلال التدريبات يوم الإثنين، بينما يواصل باينا التعافي من عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية.

كما يعاني ألمادا من إصابة في العضلة النعلية، مما يضع خط وسط أتلتيكو في موقف صعب.

استدعاء مواهب شابة لتعويض الغيابات

وللتغلب على هذه الغيابات، قرر سيميوني استدعاء الشاب ريان بلعيد، صاحب الأصول الجزائرية، لتعويض النقص العددي في القائمة.

قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة ليفربول

وتضم قائمة الفريق كلًا من: خوان موسو، روجيري، جالاجر، كوكي، جريزمان، باريوس، سورلوث، كارلوس مارتن، يان أوبلاك، ماركوس يورينتي، لينجليه، مولينا، هانكو، مارك بوبيل، جوليانو، خافي جالان، راسبادوري، نيكو، لو نورمان، توفيق سيدو، ريان بلعيد، وإسكيفيل.

