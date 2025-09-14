الإصابات تضرب أتلتيكو مدريد قبل مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

يواجه فريق أتلتيكو مدريد أزمة عنيفة قبل مباراته المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق.

وحقق أتلتيكو مدريد فوزه الأول في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، مساء أمس السبت، ضد خصمه فياريال بهدفين دون رد، إلا أن الفريق عانى من عدة إصابات.

بدأت إصابات أتلتيكو مدريد عند جوليان ألفاريز، نجم الفريق الذي صنع هدف الفريق الأول لزميله بابلو باريوس، أمام فياريال قبل أن يتم استبداله بين الشوطين، بعد تعرضه لتدخل قوي من لاعب الخصم سانتياجو مورينو، كما سقط روبن لو نورماند على أرض الملعب، في وقت متأخر من مباراة أتلتيكو مدريد وفياريال، وطلب استبداله، في حين خرج المدافع ديفيد هانكو بعد 7 دقائق من مشاركته كبديل، بسبب التواء في الكاحل.

كما ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نيكو جونزاليس، لاعب أتلتيكو مدريد، خرج من مباراة فياريال وهو يعاني من تشنجات عضلية.

وصرّح دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد: "لم نتحدث مع الطاقم الطبي للنادي، بشكل عام يعاني من انزعاج وكدمات والتواء في الكاحل، سنخبركم بمزيد من التفاصيل لاحقًا".

تأتي تلك الضربات بعد استبعاد أليكس باينا وتياجو ألمادا من مباراة السبت، حيث يعاني الأول من التهاب في الزائدة الدودية خلال فترة التوقف الدولي، في حين أن الثاني سيغيب لبضعة أسابيع بسبب إصابة عضلية تعرض لها مع الأرجنتين خلال الفوز على فنزويلا هذا الشهر.

أتلتيكو مدريد يفوز على فياريال بثنائية في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني

وفاز أتلتيكو مدريد على ضيفه فياريال بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025/2026.

افتتح بابلو باريوس التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9، قبل أن يضيف نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني

وفي سياق متصل، فاز ريال مدريد على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب "ريالي أرينا" السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني، موسم 2025/26.

وتقدم الفرنسي كيليان مبابي بالهدف الأول للنادي الملكي بالدقيقة 12 قبل أن يضيف زميله أردا جولر الهدف الثاني بالدقيقة 4.

وتعرض دين هويسين مدافع ريال مدريد للطرد بالدقيقة 32 بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.

وفي الشوط الثاني سجل سوسيداد هدفًا من علامة الجزاء عن طريق أورزيبالا بالدقيقة 56.

وواصل ريال مدريد صدارة جدول الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، بالعلامة الكاملة، في حين أن ريال سوسيداد لديه نقطتين فقط في المركز السادس عشر.

