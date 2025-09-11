بتهكم وسخرية، رئيس أتلتيكو مدريد يرد على إمكانية التعاقد مع ميسي (فيديو)

الخميس 11 سبتمبر 2025
رياضة

زادت التكهنات مؤخرًا حول إمكانية انتقال أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي إلى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، خاصة أن قائد منتخب الأرجنتين ينتهي عقده مع إنتر ميامي الأمريكي بنهاية العام الجاري.

وكانت تقارير إسبانية ربطت اسم ميسي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد، خلال انتقالات الشتاء أو الموسم القادم على أقصى تقدير استعدادًا لـكأس العالم 2026..

ومع تزايد هذه التقارير خرج إنريكي سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ليرد رسميًّا على إمكانية تعاقد ناديه مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
 

وقال إنريكي سيريز ساخرًا: "أعتقد أن ميسي موجود في الولايات المتحدة يلعب مع إنتر ميامي، وأظن أنه يفكر فقط في ذلك".

وأضاف لوسائل إعلام إسبانية: "لا أعلم كيف فكرتم في هذا الأمر".

وأكد رئيس النادي المدريدي أن فريقه مكتمل الصفوف ولا يحتاج إلى إضافات جديدة.

وتابع: "لدينا فريق رائع، مكتمل تمامًا، وأغلقنا باب التعاقدات بشكل نهائي، وكل ما نريده الآن هو أن يستمر هذا الفريق معًا ويبدأ العمل".

وشدد رئيس أتلتيكو على أن ضم ميسي ليس مطروحًا بأي حال.

