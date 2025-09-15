الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
أتلتيكو مدريد يفقد نجمه في مباراة ليفربول بدوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد، فيتو

بات من المؤكد غياب الدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، عن مواجهة ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب أنفيلد، ضمن لقاءات الجولة الأولى من الدور الأول في دوري أبطال أوروبا.

 

مشاركة ألفاريز أمام ليفربول مستحيلة

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مشاركة ألفاريز أمام ليفربول تبدو مستحيلة.

ولم يشارك ألفاريز في مران أتلتيكو الأخير قبل السفر إلى إنجلترا لمواجهة ليفربول.

وينضم ألفاريز لقائمة غيابات الأتليتي عن المباراة، والتي تضم هانكو وأليكس باينا وتياجو ألمادا وخوسيه ماريا خيمينيز.

مواجهات أتلتيكو مدريد في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا 

ويلتقي أتلتيكو مدريد في الدور الأول لدوري أبطال أوروبا ضد ليفربول وآينتراخت فرانكفورت ويونيون سانت جيلواز وإنتر ميلان وآيندهوفن وجلطة سراي وبودو جليمت.

