ليفربول يحقق إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

نجح فريق ليفربول في تحقيق فوزًا قاتلًا معتادًا هذا الموسم، بعدما تغلب 1-0 على مضيفه بيرنلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب تيرف مور، في رابع جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف ليفربول الوحيد، النجم المصري محمد صلاح، في الدقيقة (90+4) من ركلة جزاء.

ليفربول يوقع على إنجاز غير مسبوق في الدوري الإنجليزي

وبحسب شبكة "أوبتا"، فإن ليفربول بات أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي، ينتصر في 4 مباريات متتالية، بفضل أهداف الفوز المسجلة في الدقائق العشر الأخيرة أو بعدها.

وبتلك النتيجة، يحتل ليفربول، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بعدما حقق العلامة الكاملة من أول 4 مباريات.

بينما يحتل بيرنلي، المركز 17 برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد القادمة

ويستعد ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد، الأربعاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

