الأحد 20 يوليو 2025
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محافظات

تحرير 490 محضر متنوع في حملة تموينية على أسواق أسيوط

حملة تموينية بأسيوط،
حملة تموينية بأسيوط، فيتو

أعلن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط عن تحرير 490 محضر متنوع خلال حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بالمراكز والأحياء وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إدارتها بالمراكز والأحياء على المخابز البلدية والأسواق وبالتعاون مع المقدم أحمد على رئيس مباحث التموين والرائد أحمد عبد الكريم وكيل الإدارة وهو ما أسفر عن تحرير 490 محضر متنوع. 

ضبط منشأة تقوم بتصنيع عصير مجهول المصدر

ففي مجال الأسواق تم ضبط منشأة تقوم بتصنيع عصير مجهول المصدر وبه 888 زجاجة عصير، و500 كيلو لبن غير صالحة الاستهلاك الآدمي، و35 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الادمي، و2880 باكو بسكويت بدون فواتير، وضبط 1500 عبوة لوليتا مجهولة المصدر، وضبط تاجر تمويني تصرف في 333 كيلو سكر و248 زجاجة زيت، و100 كيس مكرونة  102 علبة جبنة.

تحرير محضر تصرف في 900 لتر سولار لمحطة وقود

وأضاف محافظ أسيوط إنه تم تحرير محضر تصرف في 900 لتر سولار لمحطة وقود، ومحضر تجميع 900 لتر سولار لمحطة وقود، ومحضر تصرف في 250 أسطوانة بوتاجاز لمستودعات بوتاجاز، وضبط 17 جوال دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتحرير 23 محضر غلق تجار تموينيين، وتحرير 9 محضر مزاولة منشأة بدون ترخيص، وتحرير 4 محاضر غلق مستودعات بوتاجاز، وتحرير 8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر، وتحرير عدد 12 محضر عدم الإعلان عن الأسعار للمحلات والمقاهي والمطاعم والمحال التجارية، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية.

تحرير 419 محضر للمخابز البلدية بأسيوط 

وأشار محافظ أسيوط إلى ما أسفرت عنه تلك الحملات في مجال المخابز حيث تم تحرير 419 محضر للمخابز البلدية ما بين محاضر نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة وعدم وجود لوحة بيانات اعلانيه وتوقف جزئي وعدم وجود ميزان والتصرف في كميات من الدقيق وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

حملات تموينية لتكثيف الرقابة على الأسواق

وأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة التنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز والاحياء والوحدات المحلية ومديري الادارات التموينية وكافة الأجهزة المعنية‏‎ لتكثيف الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام كافة المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية بهدف حماية جمهور المستهلكين وضمان تقديم سلع تموينية وفقًا للمعايير الصحية وحماية صحة وحقوق المواطنين.

ضبط 672 كجم زيت طعام مجهول المصدر بحملة تموينية في أسيوط

ضبط دقيق مدعم وأسمدة محظور تداولها خلال حملة تموينية بأسيوط

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك الإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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