تجديد الثقة في الدكتور علاء عطية عميدًا لكلية الطب بجامعة أسيوط

قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التهنئة للدكتور علاء محمد أحمد عطية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية الطب البشري حتى بلوغه السن القانونية للمعاش، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في استكمال مسيرة تطوير القطاع الطبي بالجامعة وتعزيز مكانته في مختلف المحافل العلمية محليًا ودوليًا.

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمانه من دعم متواصل ورعاية كبيرة لجامعة أسيوط ومؤسساتها الأكاديمية والطبية.

الارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية

كما أكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة التطوير بالقطاع الطبي، والارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية بكلية الطب، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة لطلابها بما يواكب أحدث النظم العالمية في التعليم الطبي والرعاية الصحية.

يُذكر أن الدكتور علاء عطية قد بدأ مسيرته الأكاديمية معيدًا بقسم التخدير والعناية المركزة عام 1996، وتدرج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2017. وتولى عددًا من المناصب الإدارية المهمة، منها رئاسة وحدة الإصابات، ثم نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات منذ مارس 2015، ثم عين عميدًا لكلية الطب ورئيسًا لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية منذ عام 2020 وحتى الآن، فضلًا عن إشرافه العلمي على عشرات الرسائل لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

