الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تجديد الثقة في الدكتور علاء عطية عميدًا لكلية الطب بجامعة أسيوط

جامعة أسيوط
جامعة أسيوط

قدَّم الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، التهنئة للدكتور علاء محمد أحمد عطية بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتجديد تعيينه عميدًا لكلية الطب البشري حتى بلوغه السن القانونية للمعاش، متمنيًا له دوام النجاح والتوفيق في استكمال مسيرة تطوير القطاع الطبي بالجامعة وتعزيز مكانته في مختلف المحافل العلمية محليًا ودوليًا.

 

وأعرب رئيس جامعة أسيوط عن خالص شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللأستاذ الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ما يقدمانه من دعم متواصل ورعاية كبيرة لجامعة أسيوط ومؤسساتها الأكاديمية والطبية.

 

الارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية

 

كما أكد رئيس جامعة أسيوط على أهمية تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لدفع مسيرة التطوير بالقطاع الطبي، والارتقاء بخدمات المستشفيات الجامعية، وتطوير العملية التعليمية والبحثية بكلية الطب، وتوفير بيئة تدريبية متقدمة لطلابها بما يواكب أحدث النظم العالمية في التعليم الطبي والرعاية الصحية.

جامعة أسيوط تعلن فتح باب الترشح لمنصب عميد التجارة

رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارات بتعيين وتجديد تكليف رؤساء الأقسام بعدد من الكليات

 

يُذكر أن الدكتور علاء عطية قد بدأ مسيرته الأكاديمية معيدًا بقسم التخدير والعناية المركزة عام 1996، وتدرج في السلم الأكاديمي حتى حصل على درجة الأستاذية عام 2017. وتولى عددًا من المناصب الإدارية المهمة، منها رئاسة وحدة الإصابات، ثم نائب مدير المستشفى الجامعي الرئيسي لشئون الإصابات منذ مارس 2015، ثم عين عميدًا لكلية الطب ورئيسًا لمجلس إدارة المستشفيات الجامعية منذ عام 2020 وحتى الآن، فضلًا عن إشرافه العلمي على عشرات الرسائل لدرجتي الماجستير والدكتوراه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط البحث العلمي التعليم العالي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط كلية الطب البشري محافظة اسيوط

مواد متعلقة

لاستيعاب أكبر عدد، محافظ أسيوط يعلن فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال للعام الدراسي

ضبط طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في حملة تموينية بأسيوط

محافظ أسيوط: تخصيص 100 ألف جنيه لإطلاق مسابقة في السيرة والمديح النبوي

محافظ أسيوط يتابع استعدادات المدارس للعام الدراسي الجديد

جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لـ 1903 طلاب بالتعليم الفني للالتحاق بكليات التجارة

انطلاق مبادرة "يوم الخير" في 14 مركز شباب بأسيوط

محافظ أسيوط يبحث تطوير منظومة المدارس الفنية والاستفادة منها

تربية أسيوط تعلن تنظيم النسخة 75 من دورة إعداد المعلم الجامعي

الأكثر قراءة

فضيحة جنسية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال

نتنياهو بعد إدانة الهجوم على قطر: لماذا لم ينددوا بأفعال أمريكا في أفغانستان وباكستان؟

وزير الخارجية الأمريكي يوجه رسالة لقطر ودول الخليج

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

لماذا لم تتصد دول الخليج للضربة الإسرائيلية على قطر؟ أمين المجلس يفجر مفاجأة

رئيس وزراء ماليزيا: شعوبنا ملت كلمات الشجب ولابد من معاقبة إسرائيل بهذه الطريقة

أستاذ دراسات إسرائيلية: الإعلام العبري لا حديث له إلا عن رسائل السيسي في قمة الدوحة (فيديو)

نموذج طلب استقالة في قانون العمل الجديد

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر الفراخ اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

الكرتونة تصل لـ 150 جنيها، أسعار البيض اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: الشكر ليس مجرد قول باللسان بل عمل بالقلب والجوارح

من أخلاق النبي، الإفتاء توضح أهمية صلة الأرحام وفضلها في الشريعة الإسلامية

أدعية الأنبياء والصالحين في القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads