الأربعاء 13 أغسطس 2025
محافظات

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها بعد رفع كفاءتها لضخ المياه بقرى منفلوط

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها،فيتو

تفقد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، محطة مياه كوم بوها الارتوازية بمركز منفلوط، عقب تشغيل بوستر جديد لرفع كميات المياه وتحسين الضغوط، بما يضمن وصول المياه النقية لقرى عرب الشريفة وجحدم والعزية وبني عدي.

يأتي ذلك بعد سنوات من معاناة الأهالي من ضعف المياه، وفي إطار جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعدد من القيادات التنفيذية ومسؤولي الشركة، من بينهم أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم الشركة، والمهندسة مروة جمعة، مدير منطقة مياه منفلوط، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

تركيب البوستر الجديد بقدرة ضخ تبلغ 100 لتر/ثانية ورفع 60 مترًا

وخلال الزيارة، استعرض محافظ أسيوط مع مسؤولي الشركة تفاصيل تركيب البوستر الجديد بقدرة ضخ تبلغ 100 لتر/ثانية ورفع 60 مترًا، بعد تنفيذ أعمال القطعية على خط المرشحات بقطر 560 مم، لتغذية المناطق المرتفعة وضمان استقرار وصول المياه إليها.

وأشاد المحافظ بجهود العاملين في إصلاح الخطوط وصيانة المعدات بالاعتماد على الجهود الذاتية، مؤكدًا أن ذلك ساهم في إعادة تشغيل المحطة بكفاءة عالية.

وفي لفتة تقديرية، أجرى محافظ أسيوط اتصالًا مرئيًا عبر تقنية الفيديو كول مع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الذي وجه بتحية العاملين بالموقع وصرف مكافآت لهم تقديرًا لجهودهم المتميزة.

وأعرب المهندس محمود شحاتة عن شكره لمحافظ أسيوط على دعمه المستمر وتعاونه الوثيق مع الشركة في تنفيذ الحلول العاجلة لمشكلات ضعف المياه، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وخلال الجولة، احتشد العشرات من أهالي قرية عرب الشريفة أمام المحطة لتحية محافظ أسيوط وتقديم الشكر له على تدخله السريع وحل مشكلة نقص المياه، مؤكدين تقديرهم لجهوده في تحسين الخدمات والنهوض بالبنية التحتية للمحافظة.

في جولة مفاجئة، محافظ أسيوط يتفقد المعمل المركزي لمياه الشرب ومحطة مياه الهلالي (صور)

محافظ أسيوط: مد خط مياه من صدفا للغنايم ومعالجة الصرف الصحي لري الجوجوبا (فيديو)

وأكد اللواء أبو النصر، أن تركيب البوستر الجديد يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الضغوط وتطوير شبكات التوزيع بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تدخر جهدًا في تذليل العقبات أمام المشروعات الخدمية لضمان استقرار الخدمات ورفع مستوى المعيشة للمواطنين.

