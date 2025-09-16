مشاجرة بين عائلتين في الدقهلية بسبب خلافات ميراث والنيابة تتولى التحقيق

شهدت محافظة الدقهلية واقعة أثارت جدلًا بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلالها إحدى السيدات أن شقيق والدها وأبنائه اعتدوا على أسرتها بالضرب ومارسوا أعمال بلطجة ضدهم.

وبالفحص الأمني تبين أن حقيقة الأمر تعود إلى وجود خلافات قديمة بين الطرفين بسبب الميراث، حيث تم استدعاء الشاكية وخصومها، وتبادلا الاتهامات رسميً~ا أمام الجهات المختصة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة والفصل بين الطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.